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Erbakan, Gün birlik olma, yaralarımızı el ele verip sarma günüdür

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Elazığ Depremi'ne ilişkin yaptığı açıklamada 'Gün el ele vererek yaraları sarma, birlik olma zamanıdır' dedi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 19:02
Erbakan, Gün birlik olma, yaralarımızı el ele verip sarma günüdür

Erbakan, Gün birlik olma, yaralarımızı el ele verip sarma günüdür

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan; Elazığ'daki depreme ilişkin "Yaşadığımız bu acı olay üzerinden siyaset yapmak yerine, bugün millet olarak birlik olma, el ele verip yaralarımızı bir an evvel sarma günüdür. Bugün insanlık vazifemizi yerine getirme günüdür" değerlendirmesinde bulundu. 

Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrasında sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayan Erbakan; "Merkez üssü Elazığ’in Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına Cenab-ı Allah’dan sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Can kaybının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

BÖLGEDEKİ TÜM TEŞKİLATLARIMIZ SEFERBER EDİLDİ

Bölgedeki tüm teşkilatlarını seferber ettiklerini ifade eden Erbakan; "Depremin gerçekleşmesinden hemen sonra Elazığ ve Malatya il başkanlarımız ile görüşerek, bölgedeki tüm teşkilat mensuplarımızın yardım çalışmaları için seferber olmalarını özellikle talep ettik. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün depremzedelere kapılarını, evlerini sonuna kadar açmalarını kendilerinden istedik. " 

'PAZARTESİ SABAHI ELAZIĞ'A GİDECEĞİZ'

Erbakan ülkemizi hüzne boğan depremle ilgili açıklaması şöyle sürdürdü: 

"Biz de Genel Başkan Yardımcılarımız ve heyetimizle birlikte pazartesi sabahı bölgeye intikal edeceğiz, Elazığ ve Malatya’da ziyaretlerde bulunarak oradaki insanlarımızın derdiyle dertleneceğiz.

Yaşadığımız bu acı olay üzerinden siyaset yapmak yerine, bugün millet olarak birlik olma, el ele verip yaralarımızı bir an evvel sarma günüdür. Bugün insanlık vazifemizi yerine getirme günüdür. 

Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağolsun, Cenabı Allah ülkemizi, milletimizi afetlerden, bela ve musibetlerden muhafaza buyursun."
 

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