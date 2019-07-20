Erbil'de diplomatımızı şehit eden PKK'lı katil yakalandı



Irak Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ ve beraberindeki 4 kişi Kuzey Irak'ta yakalandı. Teröristlerin Mahmur'a kaçmaya hazırlandığı öğrenildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi.



SALDIRGAN DAĞ KENDİNİ NASIL GİZLEDİ?

2014’te Diyarbakır’dan Erbil’e giden terörist Dağ’ın o tarihlerden itibaren sırası ile Erbil’in üç popüler Türk markalı restoran-kafe işletmelerinde çalıştığı belirlendi. En son çalıştığı Türk işletmesinde ise son iki yıldan buyana çalıştığı belirtiliyor. Dağ’ın ayda 700 bin dinar (yaklaşık 600 dolar) maaş aldığı, şirketin personeli için tahsis edilen konutta kaldığı öğrenildi. 2014 yılında Erbil’de oturum izni alan Dağ’ın ikamet izni alırken kendisine kefalet veren şahsın da soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenildi.

Mazlum Dağ'ın Erbil'i terk edip etmediği merak ediliyordu. Dağ'ın ilk yakalandığı andan itibaren yaptığı açıklamalar olduğu, bunların ilerleyen saatlerde basına yansıyacağı açıklandı. Aynı zamanda Dağ'ın beraberindeki 3 kişinin de sağ olarak ele geçirildiği bildirildi.

OLAY NASIL MEYDANA GELMİŞTİ?

Sahte plakalı araç kullanan 3 kişi, saldırıyı planladıkları restoranın önüne geçtiğimiz gün ilk olarak yerel saatle 11.30 sularında gelmiş, araçtan inen saldırganlar, bir süre etrafı gözlemledikten sonra olay bölgesinden ayrılıp yarım saat sonra yanlarında bir kişiyle daha tekrar restorana gelmişti.

Saldırganlardan 2'si restorana girerken 2'si kapının önünde araçta bekledi. İçeri giren silahlı saldırganlar, Türk diplomatın hemen yan masasına oturarak sipariş verdi.

Elde edilen bilgilere göre, durumu fark ettirmeden etrafı kontrol eden 2 saldırgan, Türk diplomatın yemeğini bitirip hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganların biri belinden çıkardığı susturucu silahla yakın mesafeden doğrudan Türk konsolosluk görevlisini hedef aldı.

Bu sırada ikinci saldırgan da ayağa kalkan Iraklı 2 müşteriye doğru ateş etmeye başladı. Bu Irak vatandaşlarından biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk diplomatla birlikte olduğu belirtilen bir korumanın saldırganlara doğru ateş açtığı ve bir saldırganın kaçmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi.

Restoranın önünde bekleyen 2 kişiyle birlikte araca binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçmayı başardı.