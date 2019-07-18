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Erbil saldırısının faili PKK'lı çıktı | Suikaste istihbarat desteği var mı?

Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu'nda görevli diplomatımızı şehit eden suikastçinin kimliği tesbit edildi. Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ'ın PKK kampından geldiği ortaya çıktı.

Erbil saldırısının faili PKK'lı çıktı | Suikaste istihbarat desteği var mı?

Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu'nda görevli diplomatımızı şehit eden suikastçinin kimliği tesbit edildi. Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ'ın PKK kampından geldiği ortaya çıktı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:40
Erbil saldırısının faili PKK'lı çıktı | Suikaste istihbarat desteği var mı?

Erbil saldırısının faili PKK'lı çıktı | Suikaste istihbarat desteği var mı?

Erbil'de Türk diploat Osman Köse ile iki Irak vatandaşını katleden suikastçinin terör örgütü PKK kampını bir hafta içinde 4 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı. HaberTürk yazarı Çetiner Çetin'in konuyla ilgili olarak Haber Türk TV kanalında NedirNediğildir programında yaptığı açıklama, saldırıya ilişkin önemli bilgiler verdi. Kuzey Irak Kürt yönetimi polis teşkilatının peşine düştüğü suikastçi Diyarbakır doğumlu Müslüm Dağ'ın kullandığı silahın İsrail yapımı ve saldırı için özel olarak hazırlandığı bildiriliyor.

Erbil Emniyeti, Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyla ilgili olarak Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ'ın 'baş şüpheli' olarak arandığını bildirdi...

 Erbil emniyeti yetkilileri dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyla ilgili olarak Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ'ın 'baş şüpheli' olarak arandığını duyurdu. 

Erbil yönetimi tarafından yayınlanan bildiride ise Kürt Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarda, görüntüleri yayınlanan teröristin yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi. Saldırgan'ın 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan gözaltına alınan 53 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanların tamamının Mahmur Kampı'nda kalanların olduğu bildiriliyor. Gözaltına alınanlardan 11'nin kaçış planı içerisinde rolü olduğuna inanılıyor. 

Gazeteci yazar Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, suikastin terör örgütü PKK merkez komitesi talimatıyla yapıldı.


 

1 HAFTADA DÖRT KEZ PKK KAMPINI ZİYARET ETMİŞ

Bölücü terör örgütü PKK'lı olduğu tespit edilen Mazlum Dağ'ın saldırıyı planlayan 3 kişiden biri olduğu öğrenildi.

Dağ'ın eylem öncesinde bir hafta içinde 4 kez PKK'nın Mahmur'da bulunan kampına gittiği tespit edildi. 

Saldırıyla ilgili 11 kişi sorgulanırken Kuzey Irak Kürt yönetimi Terörle Mücadele ekipleri birinci derece araman kişi Mazlum Dağ peşinde olduğu belirtildi. 

Erbil güvenlik birimleri 2 saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. 

SALDIRGAN RESTORAN GİRİŞİNDE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

IKBY: PLANLI BİR TERÖR EYLEMİ

Irak Kürt Bölgesi Hükümeti, Erbil’de dün gerçekleşen saldırının planlı bir terör eylemi olduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil tarafından yapılan açıklamada, dün Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen ve biri Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu personeli olmak üzere toplamda 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırının planlı bir terör saldırısı olduğu belirtildi.
Açıklamada, “İlk araştırma sonuçlarına göre, 17 Temmuz 2019’da Erbil’de gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu önceden planlanmış bir terör saldırısıdır” ifadelerine yer verildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve önemli gelişmelerin kaydedildiğinin ifade edildiği açıklamada, soruşturmaya dair gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
 

Erbil'de kalleş saldırı, diplomatımız şehit
Erbil'de kalleş saldırı, diplomatımız şehit
Son Güncelleme: 19.07.2019 00:43
Anahtar Kelimeler:
MazlumTerörPKKSuikastErbil
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