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Erdoğan'a kasa fırlattı | Esnafın isyanına polis müdahale etti

Mersin'de bir dönem AKP'ye ve Erdoğan'a hayranlık duyduğunu söyleyen vatandaşın dükkanına asmak istediği pankartı polis indirdi, esnaf plastik kasayı fırlatıp attı

23 Haziran 2022 Perşembe 17:34
Erdoğan'a kasa fırlattı | Esnafın isyanına polis müdahale etti

Erdoğan'a kasa fırlattı | Esnafın isyanına polis müdahale etti 

Mersin'de bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyan esnaf, bugün ekonomik krize dikkat çekmek için dükkanına pankart asmak istedi. Polisler tarafından engellenen esnaf, bozuk para dolu plastik kasasını yere atarak, “Ecevit’e kasa atanlar. Bugün bu ülkenin gerçeği bu. Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor" dedi. Eylem sonrası gözaltına alınan esnaf, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de esnaflık yapan ve birkaç yıl öncesine kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan Oktay Avcu, farklı tarihlerde yaptığı tek kişilik eylemlerle Erdoğan’a destek vermiş, 2011 yılında Erdoğan’ı “Türkiye’nin ikinci Atatürk’ü” olarak niteleyen bir pankart yaptırmış, 2015 yılında da “Halk Erdoğan’ı istemiyor” diyen muhalefet partilerine zeka testi yapmalarını öneren bir pankartı şehrin işlek caddelerinden birine asmıştı.

Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz bir zamanların Erdoğan savunucusu olan Oktay Avcu’nun da söylem ve eylemlerini değiştirdi.

"AVRUPA ŞAŞKINLIK İÇİNDE BİR ÜLKE NASIL BÖYLE KÖTÜ YÖNETİLİR DİYE?"

Avcu, bugün Mersin Mezitli’deki dükkânı önünde Erdoğan'a seslenerek, “Avrupa bizi kıskanıyor, öyle mi Erdoğan? Avrupa şaşkınlık içinde bir ülke nasıl bu kadar kötü yönetilir diye. Senin başarısız yönetimin, aç uyuttuğun bebeler, işsiz anne babalar, geleceksiz hayal kuramayan gençleri kim kıskanır? Niye kıskanır? 20 milyon işsizi olan bir ülke niye kıskanılır?” ifadelerini kullandı.

Avcu bu sırada dükkanına astığı sarılı halde bulunan 2 pankartı açmak istedi. Pankartlardan birinde “Her yer açlık, her işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz” ifadeleri yer alırken bir pankartta da “Battık Erdoğan, ekonominin kitabını yazdın ya yazdığın kitap boş. Yazmasan iyiydi. Yönettiğin ülke harabe, perişan. Artık sana güvenmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Polis ekipleri Avcu’nun pankartı açmasına izin vermedi. Bu sırada Avcu ile polisler arasında arbede yaşandı. Avcu pankartlardan birini “Ülkenin gerçeklerini söylüyoruz. Her yerde açlık var diyoruz. Olanları söylüyoruz” diyerek yere sererken polisler diğer pankartı aldı. 

Pankartları açmasına izin verilmeyen Oktay Avcu, bozuk para dolu plastik para kasasını yere fırlattı. 

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