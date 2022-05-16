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Erdoğan'a teşekkür etmeyen şarkıcyı hedef gösterdi

Tartışmaların göbeğine yerleşen yeni bol garantili Rize Havalimanı açılış töreninde sahne alan 2 şarkıcının konser sırasında Erdoğan'a teşekkür etmemesi, zehin hafiyelerin dikkatinden kaçmadı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:19
Erdoğan'a teşekkür etmeyen şarkıcyı hedef gösterdi

Erdoğan'a teşekkür etmeyen şarkıcyı hedef gösterdi

Türk halkının geleceğinin ipotek altına alan garantili yatırımlara bir yenisi Rize'de eklendi. Yıllık 3 milyon yolcu garantisiyle şimdilik uçakların boş uçuş yaptığı Rize Havalimanı açılışında AKP'ye yakın isimler, açılış töreni sırasında sahne alan isimlere kafayı taktı. 

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün yeğeni Firdevs Külünk, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar'ı hedef aldı. Yeğen Külünk, Dindar'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmediğini belirterek Bakan Adil Karaismailoğlu'na seslendi, "Rizeli vatandaşınız olarak bir daha bizim programlarımızda sahne almasını istemiyorum" dedi.


 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Lojistik İş Konseyi YK Üyesi Firdevs Külünk, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na şikayet etti.

Külünk'ün şikayet konusu ise Resul Dindar'ın konserinde "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemesi" oldu. Külünk, Twitter hesabından Bakan Karaismailoğlu'nu etiketleyerek şöyle yazdı:

"Dün Havalimanı açılışında, bir saat önce gittim, konserleri de dinledim. Resul Dindar ve Koliva sahne aldı. 'Cumhurbaşkanımıza teşekkür edebilecekler mi?' diye merakla konserin sonunu bekledim bekledim, Resul Dindar ağzına alamadı Cumhurbaşkanımızı, o zaman o sahnede ne işin var?" dedi.

Karaismailoğlu'na seslenen Külünk, "Sayın Bakanım Cumhurbaşkanımıza teşekkür edemeyen bir insanı, (Resul Dindar) Rizeli vatandaşınız olarak bir daha bizim programlarımızda sahne almasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TeşekkürErdoğanAkpKülünk
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