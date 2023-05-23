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Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti

İlk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ı telefonla bakın kim oldu?

23 Mayıs 2023 Salı 16:05
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti

Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından dikkat çeken bir video paylaştı. 

Nahya söz konusu skeci, "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." ifadeleriyle paylaştı.

Skeçte, Sinan Oğan'la görüşecek misiniz sorusunu "Haber izliyorum" diyerek geçiştiren Erdoğan, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan'ın görüşeceğini öğrenince telefona sarıldı. Erdoğan, "Kurt bakışlım nasıl gidiyor? Devlet Bey'le konuştuk seçim sonrasında 2-3 günlük tatil ayarlayalım Tanrı Dağı'na gidelim, Sinan sever dedik" ifadeleriyle ikna konuşması yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Sinan OğahSinan OğanErdoğan
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