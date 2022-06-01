Erdoğan Gezi'ye katılanlar için ağzını bozdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcileriyle ilgili sözleri sert tepkiye neden oldu. Gözler, Erdoğan'ın canlı yayında açık küfür ve hakaretini yayınlayan kanallara RTÜK'ün nasıl bir tavır sergileyeceğine çevrildi.

MAHALLE KAVGASINDA BİLE SÖYLENMEZ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün mahalle kavgasanı tutuşanların bil söylemekten ar edeceği sözlerle Gezi Parkı eylemlerine katılan vatandaşları hedef alarak sarfetti. Üstelik Erdoğan, 9 yıl önce 'Camii'de bira içtiler, alkol aldılar" iddiasını kesin bir dille yalanlayan Camii İmamı Halil Necipoğlu'nun tanıklığını bile inkar ederek, yandaş gazetecilerin uydurduğu iftirayı milyonların gözü önünde tekrarlamaktan da çekinmedi. Erdoğan "9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, Bunlar çürük, bunlar. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok "diye konuştu. Yurttaşlar Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt verdi. Bir yurttaş; "Ülkeyi kurtaran liderden, ülkenin kadınlarına 'sürtük' diyen bir lidere..." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Gezi direnişini 9'uncu yıldönümünde hedef aldı. Erdoğan, "Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz. Bay Kemal oradaydı, başı çeken oydu. Kendileri de terör sevici" diye belirtti. Erdoğan ayrıca, "9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkiyalar bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir böyle bir şey yok" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sert yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Ya sen?" diye sordu.

Öte yandan yurttaşlardan da tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösteren bir yurttaş, "Ülkeyi kurtaran liderden, ülkenin kadınlarına 'sürtük' diyen bir lidere..." dedi. İşte o paylaşımlar:

