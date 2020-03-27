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Erdoğan | İlaç ve gıda sıkıntımız yok, fazlamız var

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele yeni bir aşamaya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tehdit ciddi, rehavete kapılmak yok" dedi. Erdan tüm yurt dışı uçuşların durdurulduğunu söyledi. 

27 Mart 2020 Cuma 22:10
Erdoğan | İlaç ve gıda sıkıntımız yok, fazlamız var

Erdoğan | İlaç ve gıda sıkıntımız yok, fazlamız var



Dünya'da 191 ülkede etkili olan koronavirüs 28 bin can alırken, Türkiye mücadalede yeni bir aşamaya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu tarafından tavsiye niteliğinde alınan kararları uygulamaya koydu. En önemli karar Türkiye'nin tüm yurt dışı uçuşlarını durdurdu. 30 büyük şehrin tamamında Bilim Kurulu kararlarının uygulanacağını açıkladı.Erdoğan şehirlerarası yolculuğu ise valilik iznine bağlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVİD-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve maalesef 92 can kaybı vardır.  Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. COVİD-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi,  dayanışmamızı, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarlı çıkarız.

Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri tedbiri alacaktır.

Pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. 100 milyar liranın üzerinde ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de gereken mevzuat değişikliği yaptı. İşsizlik Fonu'nu güçlendirdik, kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkârımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak bu kesime nefes aldırdık. Emeklilerimize bayram ikramiyesini Nisan başına çektik.

Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz. Sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri hayata geçirdik. Her bir fert devletin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede kimsenin aç kalmasına, açıkta kalmasına mağduriyetine, istiskaline izin vermeyiz.

Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını geliştiren Türkiye süreci ciddiyetle takip edip, tedbirlerimizi almıştır. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Test kiti, maske, eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunların onursuz dedikodusunu yapanlar var, sakın aldanmayın. Bunlarla ilgili stokçuluk karaborsa yapanlar var sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtındayız.

Gerektiğinde yurt dışından malzeme tedarikini de bu arada yapıyoru. Yurtdışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak sayılarını süratle arttırdık. Tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı, kullanmaya başladık, devamı da geliyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ToronaErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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