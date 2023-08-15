

Erdoğan'ın danışmanı, Hatay yerine Konakcı'ya sahip çıktı



Türkiye'yi istila eden Suriye kökenli arap istilacıların nüfus yapısını bozduğu Hatay ve çevresi, Diyanet'in kadrolu imamı, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Halil Konakcı tarafından Suriye toprağı ilan edilmesine tepkiler sürüyor. İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin'den imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunurken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Atatürk ve 'Hatay Arap şehridir' sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İmam Halil Konakcı'ya sahip çıktı.

Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, Hatay ile skandal açıklamaları sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan İmam Halil Konakcı’ya, ‘Muhterem Hocaefendi’ diyerek sahip çıktı.

Diyanet’e seslenen Saral, “Bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı'nın her daim yanındayız” dedi.

"HER DAİM YANINDAYIZ"

Saral, paylaşımında şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına,vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakcı Hocaefendi’ye onun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konakcı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır,karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı'nın her daim yanındayız.”



İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hatay ile ilgili skandal paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağındaki imam Halil Konakcı hakkında İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Çirkin, Konakcı hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki'nın Hatay ile ilgili sarf ettiği skandal ifadelere yönelik tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Konakcı hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Çirkin, sosyal medya paylaşımında "1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" ifadelerini kullanan Konakcı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Halil Konakcı, sosyal medya paylaşımında, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar."

Konakcı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.



