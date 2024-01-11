

Erdoğan'ın MİT paylaşımına fotoğraf düzenlemesi





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesaplarından MİT'in kuruluş yıldönümü etkinliğine katılanların fotoğrafı paylaşıldı. Erdoğan’ın kişisel hesabındaki fotoğraflar bir süre sonra kaldırıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre MİT'in Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğin sonrasında bir ‘fotoğraf krizi’ yaşandı.

Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı konuşma sırasında salonda çekilen fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda aralarında üst düzey MİT mensuplarının da olması muhtemel katılımcıların yüzleri görülürken, bir süre sonra paylaşımda düzenleme yapılarak bu fotoğraflar kaldırıldı.



Benzer fotoğraflar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Tunç'un yayınladığı fotoğraflarda da MİT mensuplarının yüzleri açık görülüyordu:

GAZETECİLER TUTUKLANMIŞTI

MİT Kanunu'nun 27 Maddesi'ne göre, MİT'te görev yapan kişileri ifşa etmenin cezası iki yıldan sekiz yıla kadar hapis.

5 Mart 2020'de Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle gazeteci Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmış; OdaTV internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmişti. O dönem OdaTV'nin genel yayın yönetmeni olan Barış Pehlivan da aynı gerekçeyle 6 Mart’ta tutuklanmıştı.