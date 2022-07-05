Erdoğan'ın sözüne güvendi, boş bulduğu yeri ekti, ceza yedi



Eskişehir'de çiftçilere mera alanlarına ekim yaptıkları gerekçesiyle yüzbinlerce liralık para cezası kesildi. Ceza kesilen çiftçilerden Abdullah Öztürk, Erdoğan'ın geçen yıllarda sarf ettiği 'Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın' sözlerini hatırlatarak, “60 yaşındayım 120 yıl önceden benim babamın, dedemin ektiği yerler için şimdi mera vasfı diye ceza kestiler" dedi.

İl Tarım Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde yüzden fazla çiftçiye, mera alanlarına ekim yaptıkları gerekçesiyle 40 bin lira ile 170 bin lira arasında değişen yüksek para cezalası kesti.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre; Çifteler ilçesine bağılı Doğanay, Ortaköy, Yenidoğan ve Alikan köylerinde yüzden fazla çiftçiye İl Tarım Müdürlüğü tarafından 40 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarlarda para cezası gönderilmesi tepkilere neden oldu.

ÇİFTÇİYE ‘NİYE EKTİN' CEZASI

Cezaların mera alanlarına ekim gerekçesiyle kesildiği belirtilirken, yıllardır ekim yapmayan ya da on yılardır ailesinden kalan alanlara ekim yapan çiftçilere de ceza gönderilmesi şaşkınlık yarattı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer bölgeye giderek cezaların affedimesi için seslerini duyurmaya çalışan çiftçileri dinledi.

ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Doğanay Mahallesi sakinlerinden Abdullah Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllarda kurmaylarına ‘kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın' talimatını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Televizyonda daha önce Cumhurbaşkanımız ‘bir dekar boş yer kalmayacak, çiftçilerimiz gelir elde edecek' demişti. Ama şu anda köyün tüm çiftçilerine büyük meblağlarda cezalar geldi. Hem de atadan babadan kalan yerlere ektik diye.

60 yaşındayım 120 yıl önceden benim babamın, dedemin ektiği yerler için şimdi mera vasfı diye ceza kestiler. Buralar yeni meradan bozma değil. On yıllardır ekiyoruz. Ben eski muhtarım buraları parsel parsel buraları biliyoruz. Bu cezaların iptalini istiyoruz.”

“İKİ YILDIR EKMİYORUM, 83 BİN BİN LİRA CEZA KESTİLER”

Bölge sakinlerinden Hüseyin Ali Leylek, “İki senedir ekmediğim halde sadece bana 83 bin lira ceza kesilmiş” derken, Yenidoğan sakinlerinden 80 yaşındaki Alişan Aksoy da “Ben 80 yaşındayım. En az 80 yıldır babamın kullandığı tarla. Kadastrodan geldiler bu alanı mera olarak gösterdiler. Tarlalarım ekili de değil. 45 bin lira ceza kesmişler. Ben zaten yaşlıyım, çalışamıyorum. 45 bin lirayı nasıl ödeyeceğim?” dedi.

“ZATEN MİLLET PERİŞAN DURUMDA"

Doğanay Mahalle Muhtarı Bayram Öztürk mahalledeki 105 kişinin neredeyse tamamına ceza kesildiğini belirtirken, “Buradaki yerlerin hepsi babalarımızdan, dedelerimizden kalan yerler. Şimdi mera diye ceza kesmişler” diye konuştu.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşel ise, “Böyle bir ceza olamaz. Zaten millet perişan durumda. Çiftçi üretemiyor, zor durumda. Mazot gübre, elektrik kaç para olmuş. Ekmek kaç para olmuş… Bu cezaları yazarken bunları düşünen olmamış mı” diye tepki gösterdi.

BOŞ TARLAYA 38 BİN LİRA CEZA

Doğanay köyü sakinlerinden İdris Aydoğan ise, tarlaları ekmeyeceğine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne imza vermesine rağmen ceza gönderildiğini açıkladı.

Aydoğan, “Ben geçtiğimiz yıllarda imza verdim, tarlaları ekmeyeceğim diye.Tarlalar boşta. Ekilmediği halde aynı tarlaya bu kez baldızımın adına ceza gelmiş, hissesi var diye. 38 bin lira. Şu an gidin bakın tarlalar boş. Yüksek miktardaki cezaları ödememiz mümkün değil” dedi.

“MASADA OTURARAK CEZA YAZILMAZ"

Çiftçilerden Recep Uçak, Valilik tarafından bir komisyon kurularak alanların mera vasfının olup olmadığının tespit edilmesini istediklerini söyledi.

Uçak, “Arazi babamdan bana miras kaldı. Bana da 109 bin lira ceza yazmışlar. Tamamen adaletsiz uygulama. Yapılan, üreten çiftçiyi cezalandırmak. Bizim bu paraları ödememiz mümkün değil, ödeyemeyiz. Masada oturarak ceza yazılmaz. Gelsinler burada komisyon kursunlar. Mera mı, değil mi tespit etsinler” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“ORTADA ADALETSİZ BİR UYGULAMA VAR"

Bölgeyi ziyaret ederek çiftçileri dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Eskişehir Valiliği'ne çağrıda bulunarak cezaların affedilmesini istedi.

Çakırözer, “Bir yandan ülkede tahıl sıkıntısı yaşanıyor. Buğday, arpa ithal ediliyor. Hatta ithal edilecek buğday bulunamıyor. Bu yüzden ekmek fiyatı 5 liraya çıktı. Bir yandan ise üreten çiftçiye ‘niye ektin?' diye 80 bin, 100 bin, 170 bin lira ceza kesiliyor. Köylülerin neredeyse hepsine ceza gelmiş. Kimi yılardır hiç ekmemiş, kiminin atadan kalma tarlasının ortasına mera demişler ceza kesmişler. Ortada adaletsiz bir uygulama var” diye konuştu.

“YOLSUZLUK YAPANI AFFEDENLER ÇİFTÇİYİ CEZALANDIRIYOR”

TBMM'de çıkarılan torba kanunlarda başta iktidar ile iş yapan müteahhitler olmak üzere birçok kesime vergi affı ve benzeri imtiyazlar sağlandığına dikkat çeken Çakırözer şu ifadeleri kullandı:

“Katili, hırsızı, yolsuzluk yapanı, vergisini ödemeyeni affeden, mera alanları tarım dışı işler için talan edenlere sesini çıkarmayan iktidar başka hiçbir şey kalmamış gibi gözünü çiftçinin üç kuruşluk ekimine dikmiş. Tarım Bakanlığı'na, Eskişehir Valiliğimize çağrıda bulunuyorum. Bu çiftçileri değil cezalandırmak, bu dönemde ürettikleri için alınlarından öpmeniz lazım. Ödüllendirmeniz lazım. O nedenle derhal bu adaletsiz cezalar gözden geçirilmeli ve bu dönem için mutlaka hepsine af getirilmeli, silinmelidir.”