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Erdoğan kazandı | AKP kutlama yapıyor

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti. AKP'li Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.7 oranlar Türkiye'nin yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

28 Mayıs 2023 Pazar 22:03
Erdoğan kazandı | AKP kutlama yapıyor

Erdoğan kazandı | AKP kutlama yapıyor


İki aylık seçim maratonu, YSK'nın geçici verilerine göre Erdoğan'ın yüzde 52.7 oranında aldığı oyla sona erdi. Millet İttifakı'na karşı, kamunun tüm imkanlarını seferber ederek yüzde 2.7 farkla kazanabilen Erdoğan zaferini ilan etti. Bazı illerde AKP teşkilatları havai fişeklerle kutlama yaparken, havaya açılan maganda ateşi yüzünden yaralananlar oldu.

AÇILAN SANDIKLARDA SON DURUM NEDİR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte veriler de gelmeye başladı. ANKA ve AA'nın aktardığına göre; açılan sandık oranı yüzde 95'i geçti. Kesin olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, seçimi Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan kazandı; Türkiye'nin neredeyse yarısı ise 'mücadeleye devam' dedi. İşte ayrıntılar...

Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.


Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın pusulada olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA'nın verilerinde son durum şöyle:

ANKA'ya göre;

Açılan Sandık: Yüzde 99.04

Katılım Oranı: Yüzde 87.35

Erdoğan: Yüzde 52.06

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.94

AA'ya göre;

Açılan Sandık: Yüzde 99.02

Katılım Oranı: Yüzde 85.00

Erdoğan: Yüzde 52.08

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.92

Böylece, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan kazanmış oldu.

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Son Güncelleme: 28.05.2023 22:12
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKılıçdaroğlu
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