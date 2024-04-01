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Erdoğan mağlubiyeti kabul etti, balkona çıktı

Yerel seçimlerin ardından gece yarısı Ankara'da balkona çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yenilgisini kabul ederek kazananları kutladı.

01 Nisan 2024 Pazartesi 00:58
Erdoğan mağlubiyeti kabul etti, balkona çıktı






Erdoğan mağlubiyeti kabul etti, balkona çıktı


AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim yenilgisinin ardından çıktığı ilk balkon konuşmasında seçimlere katılarak oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Bir yıl önce genel seçim süreciyle başlayan seçim havasının bugün itibariyle sona erdiğini söyleyen Erdoğan, partisinin genel merkezinde ünlü balkona çıkarak kendisini bekleyen kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Erdoğan balkon konuşması yaptığı dakikalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da Saraçhane'de kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Seçimi demokrasimize yakışır olgunlukta tamamladık. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. 

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için dönüm noktası. Bu seçimin galibi demokrasimizdir. 

Deliler gibi aşığım sizlere. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. İradesini serbestçe sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. 

Seçim sonuçlarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri 18. seçim imtihanımız oldu. 

Yerel seçim imtihanından istediğimiz sonucu alamadık. Her olanda bir hayır vardır. 

Millet kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz sonuçları açıklayacaktır. 

Bu gerilemenin sonuçlarına bakacağız. 

Genel ve yerel seçim maratonu tamamlanmıştır."

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRTEAkpAk Parti
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