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Erdoğan 'sansür yasası'nı onayladı

Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen 'sansür yasası' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onaylamasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Ekim 2022 Salı 08:54
Erdoğan 'sansür yasası'nı onayladı

Erdoğan 'sansür yasası'nı onayladı


Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kanunda en çok tepki çeken 29. madde ile Türk Ceza Kanunu’na “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” adı altında yeni bir suç girmiş oldu. Bu maddede ise “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Sansür Yasası
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