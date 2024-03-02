Erdoğan taklidi ile yapılan klipten ince ince iğnelemeler geldi

Erdoğan taklidi sosyal medyada gündem oldu | Hep makirina makarina



Sosyal medyada müzik uyarlamaları ile siyasi göndermeler yapan Yellowossi ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan ortak video geldi. Videoda Yellowssi ekonomiden yakınırken, ise Nahya TOGG’dan bahsediyor. Atışmanın son bölümünde ise Çorlu tren faciasında can verenlerin acısını anlatan dizelerin yer alması yürekleri dağladı.

Hep makarina makarina...

???? pic.twitter.com/OLe2gSf2Yg — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) March 2, 2024



'Macarena' şarkısının sözlerini değiştirerek Türkiye gündemine uyarlayan fenomenlerin çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

İlk çektikleri ‘Makarina’ videosunda hep makarna yemekten şikayet eden Yellowossi, Erdoğan taklidi yapan Nahya’dan et istiyordu.



MAKARINA 2 GELDİ

Yellowossi ve Nahya, son olarak Makarina videosunun ikinci bölümünü de yayınladı.

Videoda, Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya bir açıklama sırasında önce kendisini bölen Yellowossi ve ekibine kızıyor.

Ardından Yellowossi’nin ekonomiden yakınmaya başlıyor. Nahya’nın İHA, TOGG ve uzaya gidilmesiyle ilgili yaptığı konuşmaya Yellowossi, “Kış aynı değil bu yıl iki katı kira. A Haberde yine fırlıyoz aya” yanıtını veriyor.

Nahya ise CHP’den Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu’nu hatırlatarak, “Hep makarina hep makarina” diyerek yanıt veriyor.

Makarina 2 sosyal medya kısa sürede yüz binlerce kez izlenirken binlerce yorum aldı.

