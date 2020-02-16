Erdoğan Teknopark İstanbul’u ziyaret etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin yüksek teknoloji merkezi Teknopark İstanbul’u ziyaret ederek yapımı tamamlanan 2. Etap binalarının açılışını yaptı. Teknopark İstanbul’da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge Merkezi ile BASF Yenilik Merkezi’nin de açılışını yapan Cumhurbaşkanı teknopark içerisinde derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren girişimci gruplarıyla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye’nin Yüz Akı” olarak nitelediği Teknopark İstanbul’u ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Metin Yerebakan: “Bugün teknoparkımızda tarihi bir ana şahitlik ettik. Teknoparkımızın faaliyete geçmesinde ve pek çok başarıya imza atmamızda desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı teknoparkımızda ağırlayarakbaşarılarımızı anlatma fırsatı bulduk. Bugün açılışı yapılan 2. Etap binalarımızda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ülke ekonomimize ve ülkemizin savunma gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030 yılında tüm etaplar tamamlandığında 1000 firma, 43.000 Ar-Ge mühendis istihdamı ile ülke ekonomimize ve ihracatımıza büyük katma değer sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Marmara Bölgesi Türkiye’nin Altın Halkasıdır

Açılış töreninde yaptığı konuşmada OSB’ler, TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi (TSE) arasında tanımladıkları Türkiye’nin Teknoloji Üçgeni’ne ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi’nin de avantajlarına değinen Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Metin Yerebakan bu bölgenin Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının artırılması noktasında kritik bir rol oynadığının altını çizdi. Marmara Bölgesi’ni sürdürülebilirliğin ve yaşamın sırrının temsili olan Redwood Ağacı’yla özdeşleştiren Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Metin Yerebakan bu noktada Marmara Bölgesi’ni konumu ve üstlendiği misyon gereği Türkiye’nin Altın Halkası olarak gördüklerini ifade etti. “Bu halka pek çok avantajın bir arada olduğu güç birliğini temsil ediyor.” diyen Yerebakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bölgede GSYH’nin yüzde 62’si üretiliyor, ülke nüfusunun yüzde 44’üde burada yaşıyor. Yine 71 üniversitede 1,9 milyon lisans ve 400 bin kadar yüksek lisans öğrencisi bu bölgede eğitim görüyor. Toplam 325 OSB’nin yüzde 30’u, 50 bini aşanOSB sanayi kuruluşunun yüzde 50’si, istihdamın da yaklaşık yüzde 60’ı bu bölgede bulunuyor. Her zaman tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu İstanbul’un da içerisinde bulunduğu bu bölgenin coğrafi ve jeopolitik gücüne çok inanıyoruz. Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul gelecek dönemde Türkiye’nin savunma sanayisini ve buna entegre olarak tüm sektörlerini şaha kaldıracak bir konumda bulunuyor”.

Teknopark İstanbul Hakkında;

Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın hemen yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir.

Teknopark İstanbul’un amacı Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yaratmaktır.

Teknopark İstanbul’da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer almaktadır.

Teknopark İstanbul, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine verdiği büyük destek ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 Firma ve 5392 Ar- Ge mühendisine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul’da 1763 savunma sanayi odaklı milli proje geliştirilmektedir.

Teknopark İstanbul’da mevcut durumda 1. ve 2. Etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210.000 m2 kapalı alan bulunmaktadır.