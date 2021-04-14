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Ergene Nehri yıllardır zehir akıyor

Ergene Nehri'ni oluşturan kollardan biri olan ve güzergahı boyunca çevresinde kurulu fabrikaların atık sularını boşaltması nedeniyle adeta açık bir kanalizasyonu andıran Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:25
Ergene Nehri yıllardır zehir akıyor

Ergene Nehri yıllardır zehir akıyor


Temizlenmesi için Şafak Harekatı başlatılan Ergene Nehri'ni oluşturan kollardan biri olan ve güzergahı boyunca çevresinde kurulu fabrikaların atık sularını boşaltması nedeniyle adeta açık bir kanalizasyonu andıran Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Ergene Havzasının temizlenmesi adına verdiği talimatla başlatılan Şafak Harekatında bir yanda çalışmalar devam ederken diğer yandan Çorlu Deresi her zamanki gibi simsiyah akmaya, çevresine kötü koku ve hastalık yaymaya devam ediyor.

Bölgenin adeta kanayan bir yarası haline gelen ve vatandaşların şikayet ettiği konuların ilk sırasında yer alan Çorlu Deresi'nin durumunda iyileştirilmesi adına önemli yatırım ve çalışmalar yapılmasına karşın derenin zehir akan görüntüsünde hiçbir değişiklik yok.

Simsiyah akmaya devam eden ve etrafına kötü kokular yayan Çorlu Deresi'nin durumu ile ilgili olarak şikayetlerini dile getiren vatandaşlardan Şadiye Gürakar, derenin yıllardan beri aynı durumda olduğunu ifade ederek, "Burası bir rezalet, ne varsa getirip döküyorlar. Bu insanlar nasıl yaşayacak burada. Derenin yakınında oturuyorum. Burası nasıl kokuyorsa, evimizin olduğu yer de öyle kokuyor. Bu kadar rezalet olmaz. Buraya kim gelse yapacağız diyor. Ne olacağını biliyoruz. Çoluk, çocuk dışarı çıkmaya korkuyor" dedi.

Derenin durumundan şikayet eden vatandaşlardan Nevzat Çelik de dere kenarındaki evde yaşadığını ifade ederek, "Güya kapatacaklar, çalışma var. Pislik, hatalık, koku, her sıkıntısı var. Buralarda oturulmuyor, cam açılmıyor. Burada yaşanmıyor ama ne yapacağız. Başka şansımız yok ki, başka şansımız yok. Çekeceğiz böyle kapatana kadar. Çalışma var diyorlar ama bilmiyorum. Bir an önce yapsınlar bunu artık senelerden beri kandırıyorlar insanları" diye konuştu.


Fabrikaların atık sularının yanı sıra şehirde yaşayanlara ait atık suların da karıştığı derenin içler acısı durumu ve simsiyah akan görüntüsü çevrede yaşayanları da derenin çevresindeki yolu kullanmak zorunda olanları da rahatsız etmeye devam ediyor.

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Ergene Nehri
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