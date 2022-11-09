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Erişim engelini savunan habere de erişim engeli getirildi

İnternet yayınlarında bazı iktidar karşıtı haberlere getirilen erişim engeli uygulaması tartışmalara devam ederken, erişim engelini savunan 

09 Kasım 2022 Çarşamba 21:07
Erişim engelini savunan habere de erişim engeli getirildi

Erişim engelini savunan habere de erişim engeli getirildi


Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasıyla ilgili iddiaların yer aldığı haberine getirilen erişim engeli AKP iktidarına yakın medya organları tarafından savunuldu. Ancak Cumhuriyet'in haberini yalanlamak için savunulan bu habere de erişim engeli getirildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun duyurduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten yargılandığı davadaki “siyasi baskı” iddiaları gündeme oturdu.

Haberde, davanın eski hâkimi Hüseyin Zengin’e bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmesinin telkin edildiği iddia edilmişti.  Zengin, Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle, Samsun’a gönderilmişti. Yerine aynı adliyeden bir başka hâkim getirilmişti.

İddiaları yalanlamakta gecikmeyen yandaş medyanın tavrı ise dikkat çekti.

HÂKİME FETÖ'CÜ İDDİASI

Sabah gazetesi, Takvim ve  A Haber gibi iktidara yakınlığı ile dikkat çeken medya organları haberimizin ardından iddiaların odağındaki hakim Zengin’i FETÖ’cü ilan etti. FETÖ’nün gizli yapılanmasının parçası olduğuna dair peşpeşe haberler yapıldı. Bunun ardından ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesi, Takvim ve A Haber’in haberimizde ismi geçen hakim Zengin’in FETÖ’cü olduğunu iddia eden haberlerine erişim engeli getirildi. Karar, Zengin’in başvurusunun ardından Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce alındı. 

Barış Terkoğlu imzalı habere geçen günlerde Hâkim Hüseyin Zengin’in başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce erişim engeli getirilmişti. Söz konusu erişim engeli, Sabah gazetesi tarafından savunularak haberleştirilirken Sabah’ın bu haberine de erişim engeli getirilmesi dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Erişim Engeli
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