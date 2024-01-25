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Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü

bianet, her ay bir, yıl sonunda da bir tane yıllık olmak üzere her yıl 13 erkek şiddeti çetelesi hazırlıyor.

25 Ocak 2024 Perşembe 16:23
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü






Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü

Erkekler, 2023'te en az 333 kadını ve 28 çocuğu öldürdü. Erkekler, 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti. Erkekler 745 kadını yaraladı.

bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler, 2023'te en az 333 kadını ve 28 çocuğu öldürdü.

Yine aynı dönemde erkekler en az 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti.

Erkekler 2023'te en az 745 kadını yaraladı. 2023'te aralarında transların da olduğu en az 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

 

Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü


Evrim Kepenek’in editörlüğünde Elif Yılmazlı’nın medya taramasını yaptığı erkek şiddeti çetelesinin infografiklerini  Dilek Sarıgül hazırladı. Çeteleye göre en çok kadın cinayeti Eylül ayında işlendi, 

Anahtar Kelimeler:
CinayetiKadın CinayetiBianet
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