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Ermeni askerleri çatışmayı bırakıyor | Emir komuta çöktü

Terör devleti Ermenistan yönetimi ile Karabağ'da çatışan çok sayıda birlik arasında iletişim hatları çöktü. Bazı ermeni taburları çatışmaya katılmadığını duyurdu.

18 Ekim 2020 Pazar 22:46
Ermeni askerleri çatışmayı bırakıyor | Emir komuta çöktü

Ermeni askerleri çatışmayı bırakıyor | Emir komuta çöktü

Azerbaycan Türk ordusunun Karabağ'da ileri harekatı ilan edilen ikinci ateşkes ile birlikte yerini sukunete bırakırken, bazı ermeni taburlarının çatışmalara katılmayı reddettiği bilgileri geliyor. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 527. alayına bağlı taburun Karabağ'daki temas hattındaki çatışmalara katılmayı reddettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şiddetli çatışmalarda insan gücü ve askeri teçhizatta ağır kayıplara uğrayan Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 527. motorlu tüfek alayının tüfek taburu fiilen felç oldu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 1. Kolordusu birliklerine takviye olarak gönderilen taburda öldürülen ve yaralanan askerler arasında çoğunlukla rütbeli subaylar bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

Çatışmalar sırasında bozguna uğrayan askeri birliğe takviye kuvvet ve askeri teçhizat sağlanamadığı belirtilen açıklamada, “Asker takviyesi alamayan ve mühimmat konusunda sıkıntı yaşayan tabur, savunma hattını tam olarak koruyamıyor. Bu nedenle tabur personeli, çatışmalara katılmayı reddetti” ifadeleri kullanıldı.

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