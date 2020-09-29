Ermeniler çıldırdı | Türk F-16'sı savaş uçağımızı düşürdü



Ermenistan, 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarında aldığı ağır mağlubiyete, Türkiye'yi de dahil etme çabası içerisine girdi. Ülkede sıkıyönetim ilan eden Erivan yönetimi bir savaş uçaklarının Türkiye'ye ait F-16 tarafından vurulduğunu iddia ederken, bu yalan habere, Ankara'dan cevap gecikmedi. Kendi kamuoyu önünde rezil olan Paşinyan hükümeti erkeklerin yurt dışına kaçışına yasak getirirken, savaş hattı gerilerinde kurulan yeni savunma hatlarında, çatışmalardan kaçan ermeni askerlerinin üstüne ateş açıldığı ortaya çıktı. İşte gün boyu yaşananlar;

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu iddia etti. Su-25 savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İletişim Başkanı Altun, bu iddiaları yalanlayarak "Türk, F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da iddiaların gerçek olmadığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Türk F-16'larının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" denildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın iddialarını yalanladı. Altun, "Türkiye Ermeni uçağını vurmadı" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da bu iddialar yalanlandı.

Terter bölgesinde sivilleri topçu ateşine tutan Ermenistan birlikleri Fuzul kentini tamamen boşaltırken, geçiş yolları ile derin vadileri mayın tuzaklarıyla donattığı ortaya çıktı.

ASKERLİK ŞUBELERİNE AKIN VAR

Ermeni gençler savaş korkusuyla ülkeden kaçarken Azerbaycan'da onbinlerce kişi gece yarısına kadar askerlik şubesi önlerinde bekledi. Gönüllü olarak askere alınmak isteyen Azerilere Savunma Bakanlığı'ndan şimdilik ihtiyaç yok ama her an hazır olun çağrısı geldi.

Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın işgalini sürdürüyor. Pazar günü sabah saatlerinde Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan güçleri Fuzuli yönünde karşı saldırıya devam ediyor. Cephe hattında sıcak çatışmalar sürerken, Ermenistan ordusunun Erivan'dan çatışmaların olduğu bölgeye S-300 hava savunma sistemlerini sevk etmeye başladığını belirten Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sistemlerin işgal altındaki topraklara girer girmez imha edileceğini söyledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,ordusunun nokta atışıyla tahrip edildiği belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni saldırılarında 29 Eylül’e kadar 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan ordusunun Füzuli yönünde karşı saldırısı devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hocavend bölgesinin Hadrut kasabası yönünde bulunan Ermeni Ordusunun 1. Alay, 3.Tabur komuta gözlem mıntıkası Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla tahrip edildiği belirtildi.

DÜŞMAN KARŞI SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLDÜ

Savunma Bakanlığı yaptığı diğer açıklamada, Fizuli bölgesinde işgal altındaki Aşağı Veyselli köyü yönünden Azerbaycan mevzilerine saldırmaya çalışan Ermeni ordusunun birliklerinin engellenerek geri çekilmek zorunda bırakıldığı vurgulandı. Ermeni birliklerinin, cesetleri savaş alanında bırakarak kaçtıkları bildirildi.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 29 Eylül’e kadar Ermeni saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Ölen siviller arasında 13 ve 14 yaşında iki okul çocuğu da var.

S-300'LER İMHA EDİLECEK

Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini Erivan'dan Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere doğru harekete geçirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik. Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek." ifadesini kullandı.

Dergahlı, S-300 füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen diğer askeri ekipmanlarla aynı kaderi yaşayacağını belirterek son çatışmaların Ermenistan ordusunun "yenilmez" olduğu yönündeki iddiaların efsaneden ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

AZERBAYCANLI GENÇLER CEPHE HATTINA GİDİYOR

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da ilk kafile cepheye gitmek için hareket etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından ülkenin gençleri cepheye gitmek için harekete geçti. Başvurularını tamamlayarak toplu bir şekilde cepheye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü.

Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır olduğu ifade edildi. Eyalet Seferberlik ve Askerlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "35 yaşında birinci sınıf askeri subaylar, askerler, denizciler, çavuşla ve yüksek rütbeli 50 yaş ve üstü subayların askere alındığını bildiririz" denildi.