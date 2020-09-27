Ermeniler saldırdı, Azerbaycan seferberlik ilan etti | Şehitlerimiz var



Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. İşgal altında tuttuğu Karabağ sınır hattında Türk köylerine saldıran Ermeni mevzileri kısa sürede susturuldu. Açılan ilk ateş sırasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Azerbaycan Başsavcılığı saldırılarda 19 sivilin yaralandığı duyurdu

Cephe hattından...

Azerbeycan Türk Ordusuna bağlı SİHA’ların, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında mevzilendirdiği zırhlıları vuruşu. pic.twitter.com/tKP11lYCCW — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) September 27, 2020

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Ermeni güçlerinin, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşe Ermenistan başladı, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Ermenistan askeri araçlarını imha ettik" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan savaş hali ilanı ettiğini açıkladı. Açıklamada, Azerbaycan Meclisi'nin, 24 saat için seferberlik ilan ettiği ifade edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

AZERBAYCAN'DAN "SAVAŞ HALİ" İLANI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi kararı aldı.

Milli Meclis, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi yönündeki kararını onayladı.

Olağanüstü toplantıda kabul edilen karar gereği "savaş hali" devam ettiği sürece Azerbaycan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanacak.

"Savaş hali" ile bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi de öngörülüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi.

Hacıyev, "savaş hali"nin 28 Eylül saat 00.00'da başlayacağını, Bakü, Gence, Sumqayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan illeriyle Abşeron, Cebrail, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde geçerli olacağını belirtti.

"Savaş hali" döneminde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkışlar izne tabi olacak.

Sahadan gelen bilgilerde Azerbaycan Türk ordusunun işgal altındaki Karabağ ve 7 Rayonun ele geçirilmesiyle ilgili güneydoğudan, doğudan ve kuzeyden karşı taarruz geliştirdiği görülüyor.

Çok ciddi askeri kazanımlar var.

Ele geçirilen alanların elde kalması son derece önemli. pic.twitter.com/6F6VhYKcIw — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) September 27, 2020

AZERBAYCAN'DAN KARŞI SALDIRI

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

Kalbim, ruhum, dualarım Azerbaycan ile birlikte. Ermenistan’ın bölgenin istikrarını tehdit eden saldırganlığını şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Ermenistan'ın hukuksuz işgali ve saldırganlığı karşısında kardeş Azerbaycan'ın yanındadır, daha da fazla olmalıdır.???????????????????? pic.twitter.com/JNcoQItiVV — Muharrem İNCE (@vekilince) September 27, 2020

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

