Ersan Şen'den aşı olmayanlar için ilginç öneri

Koronavirüs salgınında 48 bin vatandaşımızın can vermesine rağmen, aşı karşıtlığının sosyal medya üstünden etkili hale gelmesi, uzmanları düşündürüyor. HaberTürk ekranlarında bir canlı yayına çıkan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın da konuk olarak yer aldığı programda Şen, aşı olmak istemeyen vatandaşlara yönelik şu ifadeleri kullandı: "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın.

Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir günler olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün."

Şen'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar duruma tepki gösterirken Twitter'da #HaddiniBilErsanŞen hashtag'ı kısa sürede TT oldu.



