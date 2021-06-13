Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ersan Şen'den aşı olmayanlar için ilginç öneri

Aşı karşıtlarının aylardır sosyal medya üstünden yürüttüğü propagandalar etkili oluyor mu? Aşı karşıtlığı toplum sağlığını riske atarken Prof. Dr. Ersan Şen'den ilginç değerlendirmeler geldi.

13 Haziran 2021 Pazar 21:48
Ersan Şen'den aşı olmayanlar için ilginç öneri

Ersan Şen'den aşı olmayanlar için ilginç öneri

Koronavirüs salgınında 48 bin vatandaşımızın can vermesine rağmen, aşı karşıtlığının sosyal medya üstünden etkili hale gelmesi, uzmanları düşündürüyor. HaberTürk ekranlarında bir canlı yayına çıkan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, koronavirüs sürecinde yaşanılanlara ve aşılama uygulamasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın da konuk olarak yer aldığı programda Şen, aşı olmak istemeyen vatandaşlara yönelik şu ifadeleri kullandı:  "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın.

Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir günler olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün."

Şen'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar duruma tepki gösterirken Twitter'da #HaddiniBilErsanŞen hashtag'ı kısa sürede TT oldu.


 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıAşı Karşıtları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sercan 2021-06-13 22:25:24

https://m.haberturk.com/dikkat-son-dakika-prof-dr-aydin-asi-olan-super-bulastirici-olarak-virus-tasiyabilir-3051091

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sedat Peker'den geçe yarısı açıklaması | Sohbet ettik
Sedat Peker'den geçe yarısı açıklaması | Sohbet ettik
Altınbeşik Mağarası'nı sel suları bastı
Altınbeşik Mağarası'nı sel suları bastı
Afyon Sultandağı'nda deprem oldu
Afyon Sultandağı'nda deprem oldu
Yeşil Marmara siyaha döndü | Denize girmek intihar
Yeşil Marmara siyaha döndü | Denize girmek intihar
Aylin Sözer Cinayeti | Katil için ömür boyu hapis istendi
Aylin Sözer Cinayeti | Katil için ömür boyu hapis istendi
Prof. Dr Levent Kurnaz | Değişen iklim koşullarında doğaya saygı!
Prof. Dr Levent Kurnaz | Değişen iklim koşullarında doğaya saygı!
Domuzlar koyun sürülerine saldırdı, köpekleri yaraladı
Domuzlar koyun sürülerine saldırdı, köpekleri yaraladı
Konya'da deprem | Konya 3.3 ile sallandı
Konya'da deprem | Konya 3.3 ile sallandı
İzmir'de itfaiyeci kızlar çirkin iftiraların hedefi oldu
İzmir'de itfaiyeci kızlar çirkin iftiraların hedefi oldu
TÜSES Raporu | Suriyeli sığınmacılar maddi manevi tehdit
TÜSES Raporu | Suriyeli sığınmacılar maddi manevi tehdit

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim