Ertuğrul Gazi Yerine dikilen Diriliş Ertuğrul büstü kaldırıldı

Dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın büstü ikinci kez Türk Büyükleri arasında yerini aldı. Üstelik ikinci vahim hataya yine bir AK Partili Belediye imzasını attı. Osmanlı tarihine büyük önem verdiklerini her fırsatta dile getirenlerin neden olduğu skandal haberi bu kez Ordu'dan geldi. Sözcü Gazetesi'nde bugün yayınlan habere göre, skandal büst hakkında Ordu belediyesi ilk adımı attı. Belediye tarafından yapılan açıklamada skandal büst için soruşturma açıldığını ve rezalete son verileceği duyruldu. Söz konusu büstün dikilmesinde kusuru bulunan iki yönetici ise görevden alındı.



Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin, Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi'ye değil, TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirlenmişti.

Şimdi de AKP’li Ordu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen Ertuğrul Gazi büstünün Engin Altan Düzyatan’a benzediği ortaya çıktı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken, Ertuğrul Gazi’nin büstünü görenler şaşkına döndü.

Birçok kişi ilk bakışta kaidesinde Ertuğrul Gazi yazan büstün dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini dile getirdi.

MEYDANDA 20 BÜST VAR

Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.

Büstler yerleştirildikten sonra meydanı gezen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerektiğini belirterek “Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İKİ YETKİLİ GÖREVDEN ALINDI

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde Engin Altan Düzyatan'a benzetilen büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan'ın da aralarında bulunduğu 20 ismin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi’nin büstünün ise ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a benzediği ortaya çıkmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Büstün oyuncu Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de üzdüğünü belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Görevden alınan Zabit Yön’ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan’ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.