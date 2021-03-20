Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Erzincan'da deprem | Erzincan Kemah 4.3 ile sallandı

Doğu Anadolu'daki deprem hareketliliği sürüyor. Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 09:40
Erzincan'da deprem | Erzincan Kemah 4.3 ile sallandı

Erzincan'da deprem | Erzincan Kemah 4.3 ile sallandı

Son dakika haber, Erzincan Kemal ilçesi sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. 
Edinilen ilk bilgilere göre sabah saat 08.51'de meydana gelen depremin merkez üssü Kemah'a bağlı Aktaş yakınları olarak belirlendi.

Yer kürenin 6 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi.
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.03.20 09:19:16  39.8340   39.1240        8.6      -.-  1.8  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel
2021.03.20 09:17:39  39.9018   39.1190       17.1      -.-  1.8  -.-   KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN)                     İlksel
2021.03.20 09:16:54  39.8553   39.1055        1.5      -.-  1.5  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2021.03.20 09:15:36  39.8622   39.1028        7.6      -.-  2.9  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2021.03.20 09:11:37  39.8582   39.1002       11.5      -.-  1.9  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2021.03.20 09:02:16  39.4025   27.8655        5.0      -.-  2.3  -.-   YESILLER-(BALIKESIR)                              İlksel
2021.03.20 09:01:08  39.8513   39.1032        5.4      -.-  2.2  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2021.03.20 08:59:11  39.8063   39.0820        5.9      -.-  1.6  -.-   AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)                          İlksel
2021.03.20 08:57:53  39.8478   39.0927        5.2      -.-  2.2  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2021.03.20 08:56:00  39.8600   39.1077        4.3      -.-  2.7  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2021.03.20 08:55:18  39.8902   39.1265        9.9      -.-  2.7  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              İlksel
2021.03.20 08:51:57  39.8310   39.1083        6.4      -.-  4.3  4.3   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel
2021.03.20 08:35:11  39.8897   39.1268        5.5      -.-  2.4  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              İlksel
2021.03.20 08:32:49  39.9155   39.1312        9.4      -.-  2.1  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              İlksel
Bingöl'de deprem | Bingöl Ortaçanak 4.2 ile sallandı
Bingöl'de deprem | Bingöl Ortaçanak 4.2 ile sallandı
Afyon Dinar'da deprem | Dinar 4.0 ile sallandı
Afyon Dinar'da deprem | Dinar 4.0 ile sallandı
Konya Tuzlukçu'da deprem oldu | Konya'da deprem 4.6
Konya Tuzlukçu'da deprem oldu | Konya'da deprem 4.6
Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı
Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı
Marmara Denizi'nde deprem şamandıralarını çaldılar
Marmara Denizi'nde deprem şamandıralarını çaldılar
Sivas'ta deprem oldu Kayseri sallandı | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı
Sivas'ta deprem oldu Kayseri sallandı | Sivas Gemerek 4.7 ile sallandı
Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı
Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı
DASK yaptıranlar prim farkı ödemeden yüksek teminat alacak
DASK yaptıranlar prim farkı ödemeden yüksek teminat alacak
Anahtar Kelimeler:
Son DepremlerErzincanKemah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sözleşmesi'den gece yarısı ayrıldık
İstanbul Sözleşmesi'den gece yarısı ayrıldık
Gece yarısı atama fırtınası | 99 Kaymakam atandı
Gece yarısı atama fırtınası | 99 Kaymakam atandı
WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
Bakan Koca açıkladı | 4.5 milyon BionTech aşısı geliyor
Bakan Koca açıkladı | 4.5 milyon BionTech aşısı geliyor
Arılar aniden, insanlar yavaş yavaş | Durdurun bu ölümleri
Arılar aniden, insanlar yavaş yavaş | Durdurun bu ölümleri
Antalya falezlerinde yaban hayatını bitirecek proje
Antalya falezlerinde yaban hayatını bitirecek proje
Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Tacizci kız | İETT çalışanına sokakta taciz
Tacizci kız | İETT çalışanına sokakta taciz
7 işçi can verdi, 128 kişi yaralandı, mağdurum dedi çıktı
7 işçi can verdi, 128 kişi yaralandı, mağdurum dedi çıktı
Polis uyarmak için gitti | Güldüren davet
Polis uyarmak için gitti | Güldüren davet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim