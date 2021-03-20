Erzincan'da deprem | Erzincan Kemah 4.3 ile sallandı
Edinilen ilk bilgilere göre sabah saat 08.51'de meydana gelen depremin merkez üssü Kemah'a bağlı Aktaş yakınları olarak belirlendi.
Yer kürenin 6 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.20 09:19:16 39.8340 39.1240 8.6 -.- 1.8 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 09:17:39 39.9018 39.1190 17.1 -.- 1.8 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 09:16:54 39.8553 39.1055 1.5 -.- 1.5 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 09:15:36 39.8622 39.1028 7.6 -.- 2.9 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 09:11:37 39.8582 39.1002 11.5 -.- 1.9 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 09:02:16 39.4025 27.8655 5.0 -.- 2.3 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel
2021.03.20 09:01:08 39.8513 39.1032 5.4 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:59:11 39.8063 39.0820 5.9 -.- 1.6 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:57:53 39.8478 39.0927 5.2 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:56:00 39.8600 39.1077 4.3 -.- 2.7 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:55:18 39.8902 39.1265 9.9 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:51:57 39.8310 39.1083 6.4 -.- 4.3 4.3 AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:35:11 39.8897 39.1268 5.5 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:32:49 39.9155 39.1312 9.4 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel