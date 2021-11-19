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Erzurum'da deprem oldu 5.2
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Erzurum'da deprem oldu 5.2

Erzurum yeniden aynı saatte aynı şiddette depremle sallandı. 5,2 şiddetindeki depremde bazı köylerden yıkım haberleri geliyor

19 Kasım 2021 Cuma 15:54
Erzurum'da deprem oldu 5.2

Erzurum'da deprem oldu 5.2 

Erzurum Topçu'ya bağlı Köprüköy'de meydana gelen depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı. Deprem sırasında Topçular mahallesinde yıkılan bir evin enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. 

Saat 15.40'ta meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan depremde bazı köylerden yıkım bilgisi geliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kendilerine can kaybı ve yaralı bilgisi gelmediğini açıkladı. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

"3-4 KÖYDE YIKIM VAR"

NTV canlı yayınına katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, "3-4 köyde yıkım ihbarı olduğu bilgisi geldi. Can kaybına ilşkin bilgi yok" ifadelerini kullandı.

"2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bazı köylerde yıkım var. Ekiplerimizi oraya sevk ettik. Umarım can kaybı yoktur" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in daha sonra yaptığı açıklamada, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Depremin ardından Köprüköy ile Hınıs'ı birbirine bağlayan yol kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı.

Deprem'in komşu illerde de hissedildiği haberleri geliyor.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.19 16:04:19  40.5057   29.1973        0.0      -.-  1.7  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2021.11.19 15:40:51  39.8053   41.9160        5.0      -.-  5.2  -.-   TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2021.11.19 15:27:45  37.8783   25.2915       13.7      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.11.19 13:54:01  41.2783   33.5013        4.8      -.-  3.0  -.-   AVLAGICAYIRI-ARAC (KASTAMONU)                     REVIZE01   (2021.11.19 13:54:01)
2021.11.19 13:45:27  36.2025   33.7002        0.0      -.-  1.5  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2021.11.19 13:33:26  36.4988   34.2155        0.0      -.-  1.3  -.-   KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN)                          İlksel
2021.11.19 13:28:38  36.2185   33.5793        0.0      -.-  1.0  -.-   TEPE-GULNAR (MERSIN)                              İlksel
2021.11.19 13:00:41  40.4133   29.2148        0.0      -.-  1.7  -.-   ADLIYE-GEMLIK (BURSA)                             İlksel
2021.11.19 12:34:02  38.8940   27.8097        9.2      -.-  2.9  -.-   DOGUCA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2021.11.19 12:17:42  36.2803   33.7102        0.0      -.-  1.3  -.-   KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2021.11.19 11:54:30  36.5820   36.3415       18.1      -.-  1.3  -.-   CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2021.11.19 11:44:08  37.1967   37.1732        0.0      -.-  1.4  -.-   YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel
2021.11.19 11:28:15  39.9182   28.8377        0.0      -.-  1.8  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel
2021.11.19 10:23:34  40.9925   28.7988        9.5      -.-  2.0  -.-   KUCUKCEKMECE (ISTANBUL)                           İlksel
2021.11.19 10:15:21  35.1610   25.2667        5.5      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.19 08:40:21  38.1283   27.2082        7.5      -.-  2.1  -.-   KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)                         İlksel
2021.11.19 08:17:19  40.0288   27.4077        8.6      -.-  2.4  -.-   CAMOBA-YENICE (CANAKKALE)                         İlksel
2021.11.19 08:16:21  40.6843   27.4815       11.8      -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2021.11.19 07:57:17  40.2793   29.1532       10.1      -.-  1.8  -.-   AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA)                        İlksel
2021.11.19 07:09:59  38.0907   35.7152        4.2      -.-  1.0  -.-   KALE-DEVELI (KAYSERI)                             İlksel
2021.11.19 05:48:25  38.0933   27.1878       19.0      -.-  1.5  -.-   ATAKOY-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2021.11.19 04:02:38  39.9867   26.4577        6.8      -.-  1.2  -.-   DENIZGORUNDU-(CANAKKALE)                          İlksel
2021.11.19 04:00:55  38.4067   38.8313        5.0      -.-  2.4  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel
2021.11.19 03:33:50  37.8142   27.1088        4.9      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.19 03:32:06  37.8178   27.0992        2.5      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.19 03:18:42  38.7460   39.9603        1.2      -.-  2.3  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.19 02:42:01  40.8437   30.9675       16.6      -.-  1.0  -.-   SELAMLAR-GUMUSOVA (DUZCE)                         İlksel
2021.11.19 02:38:16  38.9280   26.0452        7.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.11.19 02:36:12  37.8963   26.4712        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.11.19 01:28:51  38.0208   31.1947       20.9      -.-  1.5  -.-   ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA)                   İlksel
2021.11.19 01:25:49  37.7062   29.3937        4.0      -.-  1.3  -.-   KARACAY-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2021.11.19 01:01:29  38.0213   31.2065        5.0      -.-  1.7  -.-   ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA)                   İlksel
2021.11.19 00:33:14  38.9298   42.0118       11.0      -.-  2.2  -.-   YOKUSBASI-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.11.18 23:24:55  36.9492   27.6528        7.8      -.-  3.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
Son Güncelleme: 19.11.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Deprem
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