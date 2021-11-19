Erzurum'da deprem oldu 5.2

Erzurum Topçu'ya bağlı Köprüköy'de meydana gelen depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı. Deprem sırasında Topçular mahallesinde yıkılan bir evin enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Saat 15.40'ta meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan depremde bazı köylerden yıkım bilgisi geliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kendilerine can kaybı ve yaralı bilgisi gelmediğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

"3-4 KÖYDE YIKIM VAR"

NTV canlı yayınına katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, "3-4 köyde yıkım ihbarı olduğu bilgisi geldi. Can kaybına ilşkin bilgi yok" ifadelerini kullandı.

"2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bazı köylerde yıkım var. Ekiplerimizi oraya sevk ettik. Umarım can kaybı yoktur" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in daha sonra yaptığı açıklamada, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Depremin ardından Köprüköy ile Hınıs'ı birbirine bağlayan yol kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı.

Deprem'in komşu illerde de hissedildiği haberleri geliyor.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.19 16:04:19 40.5057 29.1973 0.0 -.- 1.7 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel 2021.11.19 15:40:51 39.8053 41.9160 5.0 -.- 5.2 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.19 15:27:45 37.8783 25.2915 13.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.11.19 13:54:01 41.2783 33.5013 4.8 -.- 3.0 -.- AVLAGICAYIRI-ARAC (KASTAMONU) REVIZE01 (2021.11.19 13:54:01) 2021.11.19 13:45:27 36.2025 33.7002 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2021.11.19 13:33:26 36.4988 34.2155 0.0 -.- 1.3 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2021.11.19 13:28:38 36.2185 33.5793 0.0 -.- 1.0 -.- TEPE-GULNAR (MERSIN) İlksel 2021.11.19 13:00:41 40.4133 29.2148 0.0 -.- 1.7 -.- ADLIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel 2021.11.19 12:34:02 38.8940 27.8097 9.2 -.- 2.9 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2021.11.19 12:17:42 36.2803 33.7102 0.0 -.- 1.3 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2021.11.19 11:54:30 36.5820 36.3415 18.1 -.- 1.3 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2021.11.19 11:44:08 37.1967 37.1732 0.0 -.- 1.4 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.19 11:28:15 39.9182 28.8377 0.0 -.- 1.8 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel 2021.11.19 10:23:34 40.9925 28.7988 9.5 -.- 2.0 -.- KUCUKCEKMECE (ISTANBUL) İlksel 2021.11.19 10:15:21 35.1610 25.2667 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.19 08:40:21 38.1283 27.2082 7.5 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel 2021.11.19 08:17:19 40.0288 27.4077 8.6 -.- 2.4 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel 2021.11.19 08:16:21 40.6843 27.4815 11.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2021.11.19 07:57:17 40.2793 29.1532 10.1 -.- 1.8 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel 2021.11.19 07:09:59 38.0907 35.7152 4.2 -.- 1.0 -.- KALE-DEVELI (KAYSERI) İlksel 2021.11.19 05:48:25 38.0933 27.1878 19.0 -.- 1.5 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel 2021.11.19 04:02:38 39.9867 26.4577 6.8 -.- 1.2 -.- DENIZGORUNDU-(CANAKKALE) İlksel 2021.11.19 04:00:55 38.4067 38.8313 5.0 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.19 03:33:50 37.8142 27.1088 4.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.19 03:32:06 37.8178 27.0992 2.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.19 03:18:42 38.7460 39.9603 1.2 -.- 2.3 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel 2021.11.19 02:42:01 40.8437 30.9675 16.6 -.- 1.0 -.- SELAMLAR-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel 2021.11.19 02:38:16 38.9280 26.0452 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.19 02:36:12 37.8963 26.4712 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.11.19 01:28:51 38.0208 31.1947 20.9 -.- 1.5 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel 2021.11.19 01:25:49 37.7062 29.3937 4.0 -.- 1.3 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2021.11.19 01:01:29 38.0213 31.2065 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKCI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel 2021.11.19 00:33:14 38.9298 42.0118 11.0 -.- 2.2 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel 2021.11.18 23:24:55 36.9492 27.6528 7.8 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel