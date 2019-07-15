

Erzurum'da korkutan deprem | Son depremler





Son depremler, Erzurum Oltu ilçesi gece yarısı meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Oltu'ya bağlı Başaklı Köyü yakınlarında meydana gelen deprem saat 03.15'te hissedildi.

Geniş bir alanda korkuya neden olan deprem yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Deprem; Narman, Erdoğmuş, Toprakkale, Tutmaç, Çardaklı, Yayla ve Tortum ile Erzurum Artvin sınırı boyunca çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.

Bu arada sabaha karşı saat 05.14'te Osmaniye'ye bağlı Akcataş Köyü yakınlarında 3.3 büyüklüğünde küçük bir deprem meydana geldi.