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Erzurum'da korkutan deprem | Son depremler

Erzurum'un Oltu ilçesi Başaklı Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı..

Erzurum'da korkutan deprem | Son depremler

Erzurum'un Oltu ilçesi Başaklı Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı..

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:23
Erzurum'da korkutan deprem | Son depremler


Erzurum'da korkutan deprem | Son depremler



Son depremler, Erzurum Oltu ilçesi gece yarısı meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Oltu'ya bağlı Başaklı Köyü yakınlarında meydana gelen deprem saat 03.15'te hissedildi. 
Geniş bir alanda korkuya neden olan deprem yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştu. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Deprem; Narman, Erdoğmuş, Toprakkale, Tutmaç, Çardaklı, Yayla ve Tortum ile Erzurum Artvin sınırı boyunca çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi. 

Bu arada sabaha karşı saat 05.14'te Osmaniye'ye bağlı Akcataş Köyü yakınlarında 3.3 büyüklüğünde küçük bir deprem meydana geldi. 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.07.15 05:14:46  37.8898   29.3645        7.2      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2019.07.15 04:03:33  37.4715   36.0067        6.2      -.-  3.3  3.3   AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE)                         İlksel
2019.07.15 03:49:58  39.5758   26.0208        5.2      -.-  1.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.07.15 03:45:26  36.5888   28.9617        6.1      -.-  1.6  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2019.07.15 03:40:40  40.4920   27.6900        8.0      -.-  1.7  -.-   ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR)                        İlksel
2019.07.15 03:25:13  40.4548   41.7628        7.5      -.-  2.2  -.-   BASAKLI-OLTU (ERZURUM)                            İlksel
2019.07.15 03:15:24  40.4548   41.7912        5.0      -.-  4.4  4.5   BASAKLI-OLTU (ERZURUM)                            İlksel
2019.07.15 03:06:27  39.0980   29.0522        8.6      -.-  1.6  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2019.07.15 02:59:13  36.4433   29.0048       22.7      -.-  1.7  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2019.07.15 02:48:53  39.5767   26.0425        6.6      -.-  1.9  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.07.15 00:22:30  37.8555   27.6112        5.0      -.-  2.5  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2019.07.14 22:07:04  37.8493   30.7838        7.6      -.-  2.1  -.-   BADEMLI-EGIRDIR (ISPARTA)                         İlksel
2019.07.14 22:05:22  37.9202   27.6307       10.9      -.-  2.0  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2019.07.14 21:39:47  37.8757   27.6092        7.0      -.-  2.1  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2019.07.14 20:41:39  39.1150   29.0265        5.1      -.-  2.7  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2019.07.14 17:50:42  40.5483   24.0628        8.3      -.-  2.8  2.8   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.07.14 17:49:10  37.5082   30.6787       12.9      -.-  2.0  -.-   TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)                           İlksel
2019.07.14 16:49:39  36.0607   31.3340        8.2      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.07.14 16:12:31  35.3853   25.5742       49.7      -.-  3.7  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
Son Güncelleme: 15.07.2019 06:29
Anahtar Kelimeler:
ErzurumSon DepremlerBaşaklı Köyü
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