Erzurum'da korkutan deprem | Son depremler
Son depremler, Erzurum Oltu ilçesi gece yarısı meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Oltu'ya bağlı Başaklı Köyü yakınlarında meydana gelen deprem saat 03.15'te hissedildi.
Geniş bir alanda korkuya neden olan deprem yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Deprem; Narman, Erdoğmuş, Toprakkale, Tutmaç, Çardaklı, Yayla ve Tortum ile Erzurum Artvin sınırı boyunca çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.
Bu arada sabaha karşı saat 05.14'te Osmaniye'ye bağlı Akcataş Köyü yakınlarında 3.3 büyüklüğünde küçük bir deprem meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.07.15 05:14:46 37.8898 29.3645 7.2 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2019.07.15 04:03:33 37.4715 36.0067 6.2 -.- 3.3 3.3 AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2019.07.15 03:49:58 39.5758 26.0208 5.2 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.15 03:45:26 36.5888 28.9617 6.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.15 03:40:40 40.4920 27.6900 8.0 -.- 1.7 -.- ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2019.07.15 03:25:13 40.4548 41.7628 7.5 -.- 2.2 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2019.07.15 03:15:24 40.4548 41.7912 5.0 -.- 4.4 4.5 BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2019.07.15 03:06:27 39.0980 29.0522 8.6 -.- 1.6 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.07.15 02:59:13 36.4433 29.0048 22.7 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.07.15 02:48:53 39.5767 26.0425 6.6 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.07.15 00:22:30 37.8555 27.6112 5.0 -.- 2.5 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.07.14 22:07:04 37.8493 30.7838 7.6 -.- 2.1 -.- BADEMLI-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2019.07.14 22:05:22 37.9202 27.6307 10.9 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.07.14 21:39:47 37.8757 27.6092 7.0 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.07.14 20:41:39 39.1150 29.0265 5.1 -.- 2.7 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.07.14 17:50:42 40.5483 24.0628 8.3 -.- 2.8 2.8 YUNANISTAN İlksel
2019.07.14 17:49:10 37.5082 30.6787 12.9 -.- 2.0 -.- TASYAYLA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2019.07.14 16:49:39 36.0607 31.3340 8.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.14 16:12:31 35.3853 25.5742 49.7 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel