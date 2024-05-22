Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

ESİM ve İBB İstihdam Ofisi iş arayanlara umut oluyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların istihdamına katkı sunmaya devam ediyor. 

22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:43
ESİM ve İBB İstihdam Ofisi iş arayanlara umut oluyor






ESİM ve İBB İstihdam Ofisi iş arayanlara umut oluyor


Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde İBB İstihdam Ofisi iş birliğiyle 3 farklı firmanın katıldığı bir toplu mülakat organizasyonu düzenlendi. Mülakata katılan gençlerle sohbet eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, “Şimdi hem İBB hem Eyüpsultan Belediyesi bölgesel istihdam ofisleriyle gençlerin umutlarını gerçeğe dönüştürecek işler yapacağız” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi (ESİM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi iş birliği ile 3 farklı firmanın katıldığı toplu mülakat organizasyonu düzenlendi.

Osmanlı Park Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen mülakatta vatandaşlar, MNG Airlines, My Staff ile Güray Metal ve Plastik Firması’nın farklı pozisyonlarda açtığı iş ilanları için başvuruda bulundu.

Özellikle iş hayatına sağlam bir adım atmak, kariyer yolculuğuna kurumsal bir firmada başlamak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunan organisazyonda, vatandaşlar firmaların temsilcileriyle yüz yüze görüşüp, başvuru yapma imkânı buldu.

“GENÇLERİN UMUTLARINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK İŞLER YAPACAĞIZ”

Organizasyonu ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, mülakata katılıp iş başvurusunda bulunan gençlerle sohbet ederek, destek oldu.

İstanbul’da istihdam edilmeyi bekleyen yoğun bir genç nüfusun olduğunu, İBB’nin Bölgesel İstihdam Ofisleriyle bu konuda çok başarılı bir dönem geçirdiğini ifade eden Başkan Özmen, “İş olanaklarını, imkânlarını yaratmak konusunda bizim daha çok taş üstüne taş koymamız lazım. Bu konuda İBB çok başarılı bir dönem geçirdi bölgesel istihdam ofisleriyle. Eyüpsultan Belediyesi olarak biz de bu konuda gayet verimli çalışıyoruz. Şimdi hem İBB hem Eyüpsultan Belediyesi bölgesel istihdam ofisleriyle, istihdam merkezi ile burada gençlerin umutlarını gerçeğe dönüştürecek işler yapacağız. Bu alanları artırmak istiyoruz. Buradaki firmalarımız ihtiyaçtan fazlasını istihdam edecekler. İhtiyaç var, farkındayız. Bu çok güzel ve doğru bir iş. Biz de bu çalışmamızı daha da etkin hale getireceğiz. Umarım gençlere çok daha fazla katkımız olur. Umarım gençlerin umduğunun ve umutlarının gereğini yerine getiririz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ESimİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeli'ye tepki yağıyor
Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeli'ye tepki yağıyor
AKP'li bakanların ortak hastalığı | Alzheimer
AKP'li bakanların ortak hastalığı | Alzheimer
TEMA Vakfı'ndan çağrı | Planın parçası olun
TEMA Vakfı'ndan çağrı | Planın parçası olun
AB Schengen vizesine yüzde 12 zam geliyor
AB Schengen vizesine yüzde 12 zam geliyor
İBB Çocuk Başkanın talimatları yerine getiriliyor
İBB Çocuk Başkanın talimatları yerine getiriliyor
Karada, denizde Atatürk sevgisi | Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu
Karada, denizde Atatürk sevgisi | Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu
Denizler Halkındır | AKP ilk kez bunu söyledi | Haydi hayırlısı
Denizler Halkındır | AKP ilk kez bunu söyledi | Haydi hayırlısı
Kızlı erkekli konserlere rektör izin vermedi
Kızlı erkekli konserlere rektör izin vermedi
19 Mayıs İstanbul'da büyük coşkuyla kutlanacak
19 Mayıs İstanbul'da büyük coşkuyla kutlanacak
Çetin Doğan | Af değil yasal hak
Çetin Doğan | Af değil yasal hak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim