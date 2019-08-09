Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99405
ALTIN
264.349
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6056
EURO
6.1516

Eşinden habersiz kefil olanların 'kefaleti' geçersiz

Evli çiftleri boşanmanın eşiğine getiren kefillikten doğan borçlarla ilgili olarak Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi..

Eşinden habersiz kefil olanların 'kefaleti' geçersiz

Evli çiftleri boşanmanın eşiğine getiren kefillikten doğan borçlarla ilgili olarak Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi..

09 Ağustos 2019 Cuma 10:32
Eşinden habersiz kefil olanların 'kefaleti' geçersiz

Eşinden habersiz kefil olanların 'kefaleti' geçersiz



Evli çiftlerin kabusu haline gelen eşlerden birinin kefaleti için Yargıtay'dan tarihi karar. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, eşlerden birinin mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya kanunen ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabileceğine hükmetti... Yargıtay geçtiğimiz yıl da, eşlerden birinin habersiz kefaletini boşanma nedeni olarak kabul etmişti.


Eşinden habersiz bir arkadaşının borcu için kefil olanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin içtihat metni özelliğindeki emsal kararla, eşlerden birinin kefil olduğu borçtan dolayı sıkıntı yaşanmasının önüne geçilecek.

KEFALET YAZILI RIZA İLE OLABİLİR

Yargıtay'ın geçen hafta açıklanan kararda şöyle denildi: "Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

EŞİN ÖDEME TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTA

Düzenlemeye nazaran, dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi nedeniyle geçerli bir kefalet işlemi dolayısıyla hukuken geçerli bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

EŞİN HABERİ YOKSA GEÇERSİZ SAYILIR

Dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi karşısında, sanığın icra kefilliğinin ve icra kefalet sözleşmesine dayanılarak verilen taahhüdün geçersiz olduğu gözetilmeden, sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektiği cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmemiştir. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

“Alınan tedbirlerle büyümenin iyi ivmelendiğini görüyoruz“
“Alınan tedbirlerle büyümenin iyi ivmelendiğini görüyoruz“
Anahtar Kelimeler:
YargıtayKefaletEvli KefilBoşanma Nedeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimlik soran doktora saldırı
Kimlik soran doktora saldırı
Yemin törenine öksüz mehmetçiğin göz yaşı damgasını vurdu
Yemin törenine öksüz mehmetçiğin göz yaşı damgasını vurdu
Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü
Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü
Magandanın mangal keyfi ormanı kül etti
Magandanın mangal keyfi ormanı kül etti
Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor
Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor
Denizli'de deprem | Bu gece evlere girmeyin
Denizli'de deprem | Bu gece evlere girmeyin
Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı
Denizli'de deprem, Denizli 6.5 ile sallandı
Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı
Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort