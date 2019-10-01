Eskişehir'de çatışma, Adana bombacıları etkisiz hale getirdiler

Terör örgütü MLKP üyesi ve Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırının iki faili silahlı çatışmada etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberine göre, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti. Olay nedeniyle biri polis olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.