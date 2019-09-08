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Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var

Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil Sarıcakaya Eskişehir yolunda kaza yaptı. Hurdaya dönen arançak İlkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk ve Nebi Yılmazbilek can verdi..

Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var

Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil Sarıcakaya Eskişehir yolunda kaza yaptı. Hurdaya dönen arançak İlkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk ve Nebi Yılmazbilek can verdi..

08 Eylül 2019 Pazar 03:08
Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var

Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var

Sarıcakaya'dan piknikten dönen Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil kaza yaptı. Feci kaza sırasında hurdaya dönen arançak İlkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk ve Nebi Yılmazbilek can verdi..


Eskişehir'de, Sarıcakaya'da piknikten dönen Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ertürk, Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir hayatını kaybetti.


Korkunç kaza, Sarıcaya- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sarıcakaya ilçesindeki bir bağ evinde piknik yapan Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk’ün kullandığı 26 DN 482 plakalı otomobille dönüş yoluna geçti. Ertürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Ertürk, Yılmazbilek ve Öğretir hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirPiknik Dönüşü KazaSarıcahisarSarıcakaya
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