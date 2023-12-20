Esra Erol'da kocasını 'Pırasa' diyerek bayılttı

Pırasa kelimesine tiki olan şahsın eşinin eve dönmesi için sürdürdüğü mücadale ilginç anlara sahne oldu. Eşinin evden kaçtığı iddiasıyla yayına katılan kadın, kocasının tikini adeta bir silah olarak kullandı. Milyonlarca insanın gözü önünde kocasının 'Pırasa' diyerek bayıltan kadına sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Esra Erol'un da yanlışlıkla aynı kelimeyi kullanmasıyla Muhammed kendini yere atarak kısa süreli baygınlık geçirdi.

PIRASA SÖZÜNE DAYANAMIYOR

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında ilginç anlar yaşandı. Pırasaya tiki olduğu iddia edilen Muhammet isimli şahıs, kendisini terk ettiğini söylediği eşinin pırasa sözleri karşısında dayanamayıp bayıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayın programında ilginç anlar yaşandı. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar pırasa dedi.

CANLI YAYINDA BAYILDI

Kocasının tiki olan “pırasa” kelimesini art arda söyleyince Muhammet isimli şahıs canlı yayında bayıldı.

Esra Erol'un sağlık ekiplerini çağırması üzerine bayılan şahsa müdahale edildi.