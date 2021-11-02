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Esra Erol programında şok | Kocasının düğününü canlı yayında izledi

İzmir'de otururken hamile eşini ve iki yaşındaki çocuğuna yalan söyleyerek evinden ayrılan Sezer Sarıkaya adlı adamın çocukluk aşkı ile sahte nikah töreniyle evlendiği görüntüler güne damgasını vurdu.

02 Kasım 2021 Salı 18:16
Esra Erol programında şok | Kocasının düğününü canlı yayında izledi

Kocasının kınasını ve düğününü canlı yayında izledi

Sezer Sarıkaya adlı adam, 8 aylık hamile eşini ve bir çocuğu varken, başka bir genç kızla önce davetiye bastırdı, sonra kına ve düğün yaptı.

ATV'de Esra Erol programında Kübra Sarıkaya adlı genç kadının dramı milyonları ekrana kilitledi. Eşi Sezer Sarıkaya tarafından önce aldatılan Kübra Sarıkaya, eşi Sezer Sarıkay'nın İzmir'deki evindeki eşyaları kimseye haber vermeden satarak çocukluk aşkı olduğu Elif Çamur adlı kadınla düğün yaptı.

Esra Erol'un progmarında bugün yayınlanan bölümde Sezer Sarıkaya'nın sözleri büyük tepkiye neden oldu. 8 aylık hamile eşine 'Ne halin varsa gör' diyerek stüdyoyu terk etmek isteyen Sarıkaya'ya Esra Erol'u şaşkına çevirdi.
Annesini 21 yıldır görmeyen Kübra Sarıkay'nın göz yaşlarına boğulduğu programın sonunda, çocukluk aşkı Elif Çamur'un nikah ve kına gecesinden görüntüler izleyenleri şoke etti.


Yeni evli eşinin ailesine ve eşi Kübra'ya yalan söylediğini kabul eden Sezen Sarıkaya programı terk ederken, çok sayıda vatandaş Esra Erol'un programına bağlanarak destek sözü verdiler. 

Son Güncelleme: 02.11.2021 18:22
Anahtar Kelimeler:
Esra ErolKübraSezer Sarıkay
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