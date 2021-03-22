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Esrarengiz olay | Gökten iki haftadır yumurta yağıyor

Kozan tarihi çarşı çevresine gökten adeta yumurta yağıyor. Esnaf vatandaşlar tedirgin. İki haftadır devam eden olayın gizemi bir türlü çözülemedi.

22 Mart 2021 Pazartesi 11:46
Esrarengiz olay | Gökten iki haftadır yumurta yağıyor

Esrarengiz olay | Gökten iki haftadır yumurta yağıyor 



İki haftadır Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi çarşı bölgesine yaklaşık gökten yumurta yağdığı iddia edildi. Çevrede oturan vatandaşlar ve çarşı esnafı, gökten düşen yumurtaların gizeminin çözülmesi için yetkilileri ve uzmanlardan yardım istiyor. Kimi tavuk yumurtası kimi ise kuş yumurtası büyüklüğünde sık sık yere düşen yumurtalar esnaf tarafından yerden yıkanarak temizlenirken, çarşı ara bölmelerine düşen yumurtalar kötü kokuya neden oluyor.

Adana Kozan’da Arslanpaşa Mahallesi'ndeki tarihi çarşıda bulunan esnaf, 15 gündür gece gündüz havadan yumurta yağdığını iddia etti. İşyerlerinin duvarları ve sokağın çeşitli yerlerine havadan yumurta düştüğünü iddia eden esnaf, tedirgin olduklarını dile getirerek olayın aydınlatılması için yetkilileri ve uzmanları göreve çağırdı.

Yumurtalar ilk düşmeye başladığında çevrede yüksek ağaçlardaki kuş yuvasından geldiğini daha sonra birlerinin kendilerine şaka yaptığını düşünen esnaf, yumurtanın düşebileceği her yere baktıklarını ancak olayın gizemini çözemediklerini dile getirdiler.

"KAFAMIZA RESMEN GÖKTEN YUMURTA YAĞIYOR"

Mahalle sakinlerinden Devrim Karavelioğlu, havadan yumurta yağıyor ve çözüm bulamadıkları için çaresiz olduklarını ifade ederek,“ Buranın müdavimlerinden biriyim. Kafamıza resmen gökten yumurta yağıyor. Sürekli buradayım. Bu üç hafta süre içinde devam ediyor. Otuyoruz pat yumurta düşüyor. Sadece benim bulunduğum yer değil arka çarşıda burada her yerde. Buraları temizledik delil olarak kalsın diye” dedi.

Esnaflardan Fuat Dokuzcu, her yeri araştırdıklarını ama nereden geldiklerini bulamadıklarını ifade ederek “günlük 5- 6 yumurta düşüyor. Havadan geliyor, cama geliyor. Havada kuş var mı diye bakıyoruz o da yok. Kimi tavuk kimi kuş yumurtasına benziyor. Çaresiz kaldık” dedi.

Esnaf da yemek yerken durduk yere yumurta düştüğüne şahit olduğunu aktaran Mehmet Kılınç ise "sürekli düşüyor aklımız ermiyor” diyerek yaşadığı şaşkınlığı aktardı.15 gün önce başlayan olayla ilgili dükkanın kapısına ve yerlere yumurta düştüğünü söyleyen esnaf Durmuş ise “Ben lavaboya giderken yine düştü. Sinirlendim arkama baktım kimse yok kim atar dedim. Kendi kendime şaka yapılıyor sandım. Ya da yukarıdan düşüyor yada göç yaparken kuşlardan düşüyor. Aşırı derecede oluyor. Esnaflar canlı şahit. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Arkamdan iki yumurta geldi. Bana şaka yaptılar sandım. Nasıl olacak bilemiyoruz. Çözülmesini istiyoruz ama siz de bulamazsınız. Tavuk yumurtası büyüklüğünde. Yumurtalarda mühürde yok. Biri atıyor desek değil. Her yere baktık. Doğadan mı ? Havadan mı? İklimden mi ? anlam çıkaramadık” diye konuştu.

Havadan düşen yumurtaların artık ilçede efsane haline geldiğini belirten vatandaşlar, “Leylek göçü diyen de, Suriye de çıkan hortum getirdi diyen de var. Protesto desek kimse yok. Temizledik. Şaşkınız” diye konuştular.
 

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