Esrarengiz uçak | Yolcu yok denilen uçaktan 50 kişi çıktı





Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, dün gece Türk hava sahası üzerinden geçmek isteyen esrarengiz yolcu uçağı Ankara'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Dün akşam saatlerinde Ankara-Esenboğa Havalimanı’na zorunlu iniş yapan Bağdat Havayolları’na ait uçakta Türk hava sahasına girdiğinde 50 dolayında Türk yolcu olduğu ortaya çıktı. Fakat uçak, Bağdat’tan hareket ettiğinde, “yolcusuz” olduğunu bildirmişti... Sonrasında neler yaşandı? Detaylar haberin devamında...



Ankara-Esenboğa Havalimanı’na dün akşam saatlerinde zorunlu iniş yapan Bağdat Havayolları’na it uçaktaki büyük sır… Uçak, Bağdat’tan hareket etti, “yolcusuz” olduğunu bildirdi. Türk hava sahasına girdiğinde uçakta, 50 dolayında Türk yolcu olduğu ortaya çıktı. Uçak, İstanbul hava sahasına girdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. Uçağın inişine izin verilmedi. Uçak, dönüşe geçti; ancak bu kez “yakıt düzeyinin kritik” olduğunu iletti. Zorunlu olarak Ankara-Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Yakıt ikmali yapıldı; uçuş için hazırlık tamamlandı. Bu sırada bazı yolcuların “acil iniş kapısı”nı zorladığı iddia edildi. Bu nedenle de uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Ardından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Yolcular, koruyucu sağlık ekiplerinin eşliğinde uçaktan çıkartılarak piste gelen ambulanslara bindirildi. Yolcular ve uçağın mürettebatı, koronavirüs ihtimaline karşı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürüldü karantinaya alındı.



Uçaktan inen yolcular ve uçak mürettebatının 14 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Irak’tan uçuşlar, bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle tedbiren durdurulmuştu.