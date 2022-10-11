Evdeki yabancıya ikametgah iznini kim verdi
Milyonlarca yabancının istila edercesine geldiği Türkiye'de kaç sığıntıya vatandaşlık ve oturum izni verdiği kesin olarak bilinmezken, e-devlet üstünde ortaya çıkarılan ikametgah vurgunu vatandaşları tedirgin ediyor. Afganı, Pakistanlısı, arabı; kimi kaçak kimi yasal yollarla büyük kentleri kontrolsüz bir şekilde doldurdu. Türkiye'ye gelen ve kim olduğu, ne iş yaptığı sır gibi saklanan yabancılara, bazı üst düzey bürokratlar kol kanat gererken, vatandaşların haberi olmadan yıllardır oturduğu konutlara ikamet verildiği belirlendi. Bu durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soran gazeteci ise basın tarihine geçecek yanıtı aldı: Canım benim
Evdeki yabancı skandalı!— FOX HABER (@FOXhaber) October 10, 2022
“Tüm dairelerden yabancı çıktı” sorusuna Soylu’dan “Canım benim” yanıtı… pic.twitter.com/NghxRxeAaI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine ‘evdeki yabancı’ iddalarını soran muhabirin çenesini okşayarak “Canım benim” dedi; soruyu cevaplamadı.
Adıgüzel, verdiği soru önergesine ilişkin, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.
SOYLU'DAN 'CANIM BENİM' YANITI
FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde bir muhabir, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.