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Evdeki yabancıya ikametgah iznini kim verdi

Son bir haftadır e-devlet üzerinden evindeki ikamet edenleri kontrol eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oluyor. Yeni ev alan bazı yurttaşlar ise kağıt üstünde evlerinde tanımadığı yabancılar oturduğu için ikamet alamıyor.

11 Ekim 2022 Salı 14:33
Evdeki yabancıya ikametgah iznini kim verdi


Evdeki yabancıya ikametgah iznini kim verdi



Milyonlarca yabancının istila edercesine geldiği Türkiye'de kaç sığıntıya vatandaşlık ve oturum izni verdiği kesin olarak bilinmezken, e-devlet üstünde ortaya çıkarılan ikametgah vurgunu vatandaşları tedirgin ediyor. Afganı, Pakistanlısı, arabı; kimi kaçak kimi yasal yollarla büyük kentleri kontrolsüz bir şekilde doldurdu. Türkiye'ye gelen ve kim olduğu, ne iş yaptığı sır gibi saklanan yabancılara, bazı üst düzey bürokratlar kol kanat gererken, vatandaşların haberi olmadan yıllardır oturduğu konutlara ikamet verildiği belirlendi. Bu durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soran gazeteci ise basın tarihine geçecek yanıtı aldı: Canım benim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine ‘evdeki yabancı’ iddalarını soran muhabirin çenesini okşayarak “Canım benim” dedi; soruyu cevaplamadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.


Adıgüzel, verdiği soru önergesine ilişkin, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN 'CANIM BENİM' YANITI

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde bir muhabir, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.

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