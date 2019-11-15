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Evlenme teklifi sırasında yakıp kaçtılar

Sevdiği genç kıza evlenme teklifi yaparken, dünyanın hayran kaldığı Üç Güzeller'e ulaşan ahşap yolun yanmasına neden olan magandalar kayıplara karıştı.

Evlenme teklifi sırasında yakıp kaçtılar

Sevdiği genç kıza evlenme teklifi yaparken, dünyanın hayran kaldığı Üç Güzeller'e ulaşan ahşap yolun yanmasına neden olan magandalar kayıplara karıştı.

15 Kasım 2019 Cuma 08:59
Evlenme teklifi sırasında yakıp kaçtılar

Evlenme teklifi sırasında yakıp kaçtılar



Kapadokya'nın incisi, Nevşehir'in gözbebeği Üz Güzeller'e ulaşan ahşap yolda gece yarısı yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çıkış nedenini farkeden yetkililer hayrete düştü.


evlenme teklifi öncesi yakılan mum ve volkanlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Üç Güzeller bölgesindeki ahşap yürüyüş yolunun yanmasına neden oldu. İnsanı hayrete düşüren olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Nevşehir'de, önceki gece saat 22.30'da Ürgüp ilçesine bağlı Üç Güzeller mevkiinde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşıyla ahşap yürüyüş yolundan tepeye çıktı. Bu sırada çiftin arkadaşları da yürüyüş yolu üzerinde hazırladıkları mum ve  volkanları yaktı.


MUM VE VOLKANLAR YOLU AHŞAP YOLU YAKTI

Edinilen bilgilere göre mum ve volkanlar nedeniyle yürüyüş yolunun tahtaları bir süre sonra yanmaya başladı. Yangını gören çift ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGINI İTFAİYE EKİBİ SÖNDÜRDÜ

Yangın, Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, Jandarma yürüyüş yolunun yanmasına sebep olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 15.11.2019 09:11
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