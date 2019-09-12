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Evlilik teklifini kabul ettiği gün yolda can verdi

Henüz 22 yaşında hayatının baharındaydı. Sevdiği adamın evlilik teklifini kabul ettikten sonra bindiği otomobilde kalp krizi geçirerek can veren Meltem Ertunç'un cenazesine gelinliği örtüldü.

Evlilik teklifini kabul ettiği gün yolda can verdi

Henüz 22 yaşında hayatının baharındaydı. Sevdiği adamın evlilik teklifini kabul ettikten sonra bindiği otomobilde kalp krizi geçirerek can veren Meltem Ertunç'un cenazesine gelinliği örtüldü.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:39
Evlilik teklifini kabul ettiği gün yolda can verdi

Evlilik teklifini kabul ettiği gün yolda can verdi


Sevdiği gencin evlilik teklifi sürprizini Beyşehir Gölü'nde kabul eden Meltem Ertunç adlı genç kız, dönüş yolunda bindiği araçta kalp krizi geçirerek can verdiği ortaya çıktı. Konya’da 22 yaşındaki genç kız evlilik teklifi aldığı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç kızın eve dönerken otomobilde uyuduğunu düşünen nişanlısının tüm çağrılarına rağmen yanıt alamayınca acı gerçeği fark ettiği öğrenildi...

Edinilen ilk bilgilere göre, olay geçtiğimiz pazartesi günü Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi.

26 yaşındaki Fikret Balkan ile 22 yaşındaki Meltem Ertunç'u Beyşehir Gölü'ne gezinti için götürerek orada genç kıza sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Genç adamın teklifini şaşkınlıkla karşılayan genç kız, mutluluk gözyaşları içinde kabul etti.

YOLDA UYUDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Birlikte yemek yiyen ve yatla gezinti yapan genç çift daha sonra Karapınar'a dönmek için Fikret Balkan’ın arabası ile yola çıktı. Karapınar'a yaklaştıklarında, otomobili kullanan Fikret Balkan, uyuduğunu düşündüğü genç kızı uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince otomobili durdurdu. Balkan, Meltem Ertunç'un nefes almadığını fark edince talihsiz genç kızı otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç kıza Karapınar devlet hastanesindeki doktorlar uzun süre kalp masajı yaptı. kalp masajı ve müdahaleye yanıt vermeyen Meltem Ertunç, hayatını kaybetti. Meltem Ertunç'un Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Ertunç, salı günü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meltem Ertunç'un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi. En mutlu günlerinde acıyı yaşan çiftten geriye evlilik teklifi sırasında çekilen fotoğrafları kaldı. 

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Evlilik TeklifiBeyşehirKonyaKalp Krizi
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