Faili meçhul cinayetleri davasında beraat kararı bozuldu

Sedat Peker'in sosyal medyada yayınladığı videolarla ilgili iddialara yönelik devam eden derin sessizliğin yerini bugün 19 sanıklı faili meçhul cinayetleri davasında verilen beraat kararının bozulduğuna yönelik haber aldı. Aralarında İçişleri eski Bakanlarından Mehmet Ağar ile bir dönem terörle mücadelenin önemli isimlerinden İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in de bulunduğu 19 sanıklı, 18 faili meçhul cinayetine ilişkin davada verilen beraat kararı bozuldu. Dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.



Ankara İstinaf Mahkemesi, faili meçhul cinayetler davasında sürpriz bir karara imza attı. Aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in olduğu 19 sanık hakkında 18 faili meçhul cinayete ilişkin görülen davada verilen beraat kararlarını bozdu. Dava yeniden görülecek.

18 faili meçhul cinayete ilişkin, “suç işlemek amacı kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 13 Aralık 2019’da karara bağlanmıştı. Mahkeme, Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski istihbaratçı emekli Albay Korkut Eken, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve özel harekât polislerinin aralarında olduğu 19 sanığın beratına karar verdi.

AVUKATLAR İSTİNAFA TAŞIDI

Yerel mahkemenin kararında, “cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiğinin anlaşıldığı” belirtildi. Eski özel timci Ayhan Çarkın’ın beyanlarının mahkumiyete yetersiz olduğu savunulan gerekçede, dosyadaki bilgi ve belgeler için de “duyumdan” ibaret denildi. Bu karar müşteki avukatları tarafından istinafa taşındı.

İSTİNAF BERAAT KARARLARINI BOZDU

HANGİ GEREKÇELERLE BOZMA KARARI VERİLDİ?

Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının oybirliği ile bozulmasına karar verdi. 5 Nisan’da alınan karar bu hafta taraflara tebliğ edildi.

Peki İstinaf Mahkemesi bozma kararını hangi gerekçelere dayandırdı? Bazı sanıkların savunmalarının alınmadan hüküm kurulduğu belirtilen gerekçede, mevzuata, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına dikkat çekildi. Dava kapsamında delillerin yeterince tartışılmadığı vurgulandı. Gerekçede bu hususa ilişkin şu tespitlere yer verildi:

AVUKATLAR İSTİNAFA TAŞIDI

Yerel mahkemenin kararında, “cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiğinin anlaşıldığı” belirtildi. Eski özel timci Ayhan Çarkın’ın beyanlarının mahkumiyete yetersiz olduğu savunulan gerekçede, dosyadaki bilgi ve belgeler için de “duyumdan” ibaret denildi. Bu karar müşteki avukatları tarafından istinafa taşındı.

İSTİNAF BERAAT KARARLARINI BOZDU

Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının oybirliği ile bozulmasına karar verdi. 5 Nisan’da alınan karar bu hafta taraflara tebliğ edildi.

HANGİ GEREKÇELERLE BOZMA KARARI VERİLDİ?

Peki İstinaf Mahkemesi bozma kararını hangi gerekçelere dayandırdı? Bazı sanıkların savunmalarının alınmadan hüküm kurulduğu belirtilen gerekçede, mevzuata, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına dikkat çekildi. Dava kapsamında delillerin yeterince tartışılmadığı vurgulandı. Gerekçede bu hususa ilişkin şu tespitlere yer verildi: