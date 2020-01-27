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Fatih Erbakan deprem bölgesi Elazığ'da | Şimdi yaraları sarma zamanı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Elazığ'da yaptığı açıklamada; 'Elazığ halkının dertleriyle dertlenmek ve acılarına ortak olmak için buradayız. Gün yaraları sarma zamanı' dedi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:37
Fatih Erbakan deprem bölgesi Elazığ'da | Şimdi yaraları sarma zamanı

Fatih Erbakan deprem bölgesi Elazığ'da | Şimdi yaraları sarma zamanı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mahmud Altunsoy ve Zafer Emanetoğlu,Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Akman, MKYK Üyesi Mehmet Gül ve partililerden oluşan heyetle depremin vurduğu Elazığ'a gelen Erbakan depremde hayatını kaybedenlerin taziyesinde bulundu.  

HALKIMIZIN ACILARINA ORTAK OLMAK İÇİN BURADAYIZ

Dr. Fatih Erbakan  daha sonra bir çok vatandaşın hayatını kaybettiği Sürsürü mahallesindeki olay yerinde incelemelerde bulundu. Yardım ekipleriyle sohbet edip bilgi alan Erbakan enkaz alanı çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulundu: “Gün bir ve beraber olma günüdür. Elazığ halkının dertleriyle dertlenmek ve acılarına ortak olmak için buradayız. Teşkilatlarımız ilk günden itibaren  arama kurtarma faaliyetlerine destek sağladılar. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarımız için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları dağıtmaya da devam ediyorlar. Deprem sonrası devletimizin ve tüm kurumların hızlı müdahalesi bir çok hayatın kurtarılmasına vesile oldu. Tabii afet alanına müdahalede hızlı olmak önemli olduğu kadar depremden önce yapılması gerekenler de önem arz ediyor. Tabii şu anda zaman yaraları sarma zamanı. Allah bir daha böyle bir acıyı milletimize yaşatmasın diye dua ediyoruz. ” dedi.

DEPREMZEDEYİ KURTARAN AFGANLI TEKVANDO HOCASI!

Fırat Üniversitesi Hastanesinde depremde yaralanan vatandaşları ziyareti esnasında Afganistanlı Tekvando hocasının kurtardığı  Kübra Çiçek'e sohbet eden Erbakan, Türkiye'nin konuştuğu depremzedeyi elleriyle kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmut'tan sonra bir kez daha İslam kardeşliğinin örneğini göstermesi bakımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Elazığ’daki ziyaretlerini tamamlayıp beraberindekilerle birlikte karayolu ile Malatya  Doğanyol'da deprem bölgesine geçti.

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