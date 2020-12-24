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Fatih'in portresine sahte soruşturması | İhbar gelmiş 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet ürettirmemek için harcayan çabaya her gün bir yenisi daha ekleniyor. 

24 Aralık 2020 Perşembe 20:34
Fatih'in portresine sahte soruşturması | İhbar gelmiş 

Fatih'in portresine sahte soruşturması | İhbar gelmiş 

Fatih Sultan Mehmet Han'ın bilinen üç tablosundan birinin satın alınmasının ardından hükümete yakın isimlerle İBB arasında çıkar tartışmaya bugün 'Tablo sahte' iddiaları damgasını vurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İngiltere'de düzenlenen müzayededen satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili sahtecilik incelemesi başlatıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İngiltere'de düzenlenen müzayededen aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu belediyenin Saraçhane'deki binasında sergileniyor. Ancak İtalyan ressam Bellini'ye ait olan tabloyla ilgili tartışmalar sürüyor. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, tabloyla ilgili sahtecilik incelemesi başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti: 

Valilikten bazı sorular yöneltildi, ihbar edilmişte. Tablonun sahte olduğuna dair şu anda bu sorulara kurumumuz cevap veriyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Tük halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık.

VALİLİK YAZI GÖNDERDİ

İhbarlar üzerine İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne yazı gönderdi. Tablonun incelenmesi istendi.

540 yıllık portre Fatih Sultan Mehmet'in bilinen 3 tablosundan biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabloyu haziran ayındaki açık artırmada 6,5 milyon liraya satın almıştı. 

İBB tarafından satın alınarak İstanbul'a getirilen 540 yıllık portre Fatih Sultan Mehmet'in bilinen 3 tablosundan biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabloyu haziran ayındaki açık artırmada 6,5 milyon liraya satın almıştı.

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İBBSahte Tablo
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