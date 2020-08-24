Fatih Portakal Fox Tv'den neden ayrıldı?



Doğan Şentürk'ün yönetiminde Fox TV ana haber yayınlarını sunan gazeteci Fatih Portakal kurum ile yollarını ayırdı. Uzun süredir ana haberi sunduğu Fox TV ile yollarını ayırma kararı alan Fatih Portakal'ın organik tarımla ilgileneceğini duyurdu. Portakal yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi. Ancak ayrılığın nedeni konusunda henüz net bir bilgi yok. Fatih Portakal'ın ayrılığı Sosyal Medya'da en çok konuşulan konu haline geldi. Fox TV'ye uzun süredir hükümete yakın kaynakların baskısının ayrılıkta etkili olduğunu belirten yorumcular arasında sektörün önemli isimleri var.

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Portakal, twitter hesabından yaptığı açıklamada "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim Fox Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" dedi. Fox TV de bir açıklama yaparak Portakal'a teşekkür etti ve farklı yorumlara itibar edilmemesini istedi.



ZEYREK: KİM GELECEK BİLİYORUM

Dün akşam yayınlanan Habertürk Gündem programına konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, "Konu ile ilgili gelişmeleri biliyorum ama o kanalda sözleşmeli şekilde yorum yapan çalışanım. Fatih Portakal'ın yerine kimin geleceğini de biliyorum" dedi. O ismin kim olacağının sorulması üzerine Zeyrek, kanalın yöneticilerinin açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1967, Nazilli (Aydın) doğumlu Fatih Portakal, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi için Avustralya'ya gitti. 1997'de Türkiye'ye dönen Portakal, 2005 yılına kadar Star TV'de muhabirlik yaptı. Daha sonra Kanal D'de görev alan Portakal, 2010'da Fox TV'ye geçti. 2010-2013 arasında Çalar Saat programını sunan Portakal, 2013'ten bu yana kanalın ana haber sunuculuğunu yaptı.

Armağan Toper ile evli olan Portakal'ın "Ses'siz" ve "Aklımla Dalga Geçme" adlı kitapları da bulunuyor.

Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu.



Medya kulislerinde Selçuk Tepeli ismi öne çıkarken Candaş Tolga Işık'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

FOX Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'le konuştuğunu belirten Işık, Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin getirildiğini duyurdu.

Işık yaptığı paylaşımda "Az önce FOX Haber’in başarılı Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’le konuştum, 'Fatih Portakal’ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli sunacak' dedi." ifadelerine yer verdi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Ana haberi sunucak olan Selçuk Tepeli, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.

Ana haberi sunucak olan Selçuk Tepeli, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.