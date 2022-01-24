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Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik ve Şişli eski belediye başkanlarından Fatma Girik hayatını kaybetti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:26
Fatma Girik hayatını kaybetti

Fatma Girik hayatını kaybetti



Türk sinemasının bir dönemine damgasına vuran Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Muğla'nın bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Girik, bu sabah erken saatlerde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu.

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Son Güncelleme: 24.01.2022 09:42
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
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