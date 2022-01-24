Fatma Girik hayatını kaybetti
Türk sinemasının bir dönemine damgasına vuran Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Muğla'nın bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Girik, bu sabah erken saatlerde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu.
Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. pic.twitter.com/aIEwj9DlA0— Muammer Keskin (@muammerkeskin75) January 24, 2022