Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Fayton plakaları İBB'ye geçti

İBB Meclisi, Adalar'daki tescilli fayton plakalarının 300 bin TL bedelle İBB'ye geçmesini onayladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 20:48
Fayton plakaları İBB'ye geçti

Fayton plakaları İBB'ye geçti


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, önemli bir karara imza atarak uzun zamandır gündemde olan Adalar ilçesindeki fayton ve atlarla ilgili soruna çözüm getirdi. Ocak ayının ilk meclis toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi üzerine ilgili komisyona gönderilen Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla ilgili rapor bugün, İBB meclisinde gündeme geldi. İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclise sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Rapora göre İBB, Adalar'da bulunan 277 tescilli fayton plakasının her birine 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis'te teklif görüşülürken tutarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı.

Rapor, ayrıca atların adedinin 4.000 TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılmasını kapsıyor.

Oylamanın ardından Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül söz alarak İBB Meclisi’ne teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Meclisi, AK Parti ve MHP oylarıyla Cemevleri'ne ibadet statüsü vermedi
İBB Meclisi, AK Parti ve MHP oylarıyla Cemevleri'ne ibadet statüsü vermedi
Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi, 2 şehit var
Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi, 2 şehit var
Stadyum inşaatından iki bin yıllık şehir çıktı, kazılar durdu
Stadyum inşaatından iki bin yıllık şehir çıktı, kazılar durdu
Konya'da beyaz Şahin araçla çocuk kaçırmaya kalktılar
Konya'da beyaz Şahin araçla çocuk kaçırmaya kalktılar
Filenin Sultanları'na laf atan başkan görevden alındı
Filenin Sultanları'na laf atan başkan görevden alındı
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı  Erdoğan gerçekten yalnız!
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı  Erdoğan gerçekten yalnız!
İstanbul'da domuz gribi can aldı | İki çocuk çocuk hayatanı kaybetti
İstanbul'da domuz gribi can aldı | İki çocuk çocuk hayatanı kaybetti
Avustralya orman yangını, mega yangınlar gerçeğini ortaya çıkardı
Avustralya orman yangını, mega yangınlar gerçeğini ortaya çıkardı
Vurkaç terörüne TEM'de isyan, 100 kişi otoyolu trafiğe kapattı
Vurkaç terörüne TEM'de isyan, 100 kişi otoyolu trafiğe kapattı
Okul bahçesinde Atatürk büstüne çirkin saldırı
Okul bahçesinde Atatürk büstüne çirkin saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim