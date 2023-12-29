Fenerli İrfan Can Kahveci'den Atatürk fotoğraflı paylaşım

Fenerbahçeli futbolculardan dev kriz sonrası Atatürk paylaşımı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhuriyet fikrinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü Arabistan'da tartışma konusu haline getiren Suud yöneticilerine tepkiler yükseliyor

Gençler çıkmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderine yönelik küstahlığı tartışma konusu haline getirenlerin utanç verici sessizliğine kanmayın, çıkmadığınız karşılaşmanın her iki takımı da kahramandır. Atatürk'ü 'siyasi lider' yerine koyan arapların Türk düşmanlığına bir kaç dolar için göz yumanlar utansın' mesajları yağmur gibi yağarken Riyad'ta kaos sürüyor. Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasıyla ilgili kriz sürerken Fenerbahçeli futbolculardan olayla ilgili paylaşımlar yapıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, takımlar kamp yaptıkları otele geri döndü.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi.

İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu.

