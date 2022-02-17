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Ferdi Taş dolandırıcı mı? | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını kandırmış

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programı ilginç bir dolandırıcılık zincirini ortaya çıkardı. Erzincan'dan, İzmir, Antalya ve Kırklareli'ne uzanan dolandırıcılık zincirinin mağdurları, Ferdi Taş adlı şahısdan şikayetçi oldu.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:01
Ferdi Taş dolandırıcı mı? | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını kandırmış

Ferdi Taş dolandırıcı mı | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını kandırmış


Esra Erol programına katılan Kübra hanım, sosyal medyadan tanıştığı Erzincanlı Ferdi Taş'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Program yayını devam ederken çok sayıda mağdur ortaya çıktı.

Erzincan'da ikinci el eşya satışı yapan Ferdi Taş adlı kişi, Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki Kübra adlı yaşlı kadını evlilik vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle ATV stüdyolarına geldi. Canlı yayında nasıl dolandırıldığını anlatan Kübra hanım, güzel sözlerle evlilik vaadine inandığını söylerken, canlı yayına telefonla ihbarda bulunan çok sayıda kadın Ferdi Taş tarafından mağdur edildiğini ve şiddet gördüğünü iddia etti. 
Kırklareli'nden bağlanan Sonseren adlı kadın "Önceki gün benim yanımdaydı, biz evlilik hazırlığı yapıyorduk, hatta başka bir kadından olan 9 aylık çocuğunu bile yanıma getirdi. Benden 3 altın bilezik aldı" diyerek programa katkıda bulundu. Bu arada Esra Erol'un programına çok sayıda ihbar telefonu geldiği açıklandı.

Bu arada, programın yayınlandığı dakikalarda kanala gelen ihbarda, Ferdi Taş'ın, kendisi hakkında canlı yayını izlediği bildirildi.
 

Son Güncelleme: 17.02.2022 18:41
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Taş
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