Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101729
ALTIN
278.716
DOLAR
5.6862
STERLİN
7.0676
EURO
6.2475

FETÖ operasyonu | Hedefte soru hırsızları var

Türkiye güne Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu ile başladı. Aralarında soru hırsızlığı iddiasıyla haklarında soruşturma açılmış askeri ve sivil personelinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var.

FETÖ operasyonu | Hedefte soru hırsızları var

Türkiye güne Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu ile başladı. Aralarında soru hırsızlığı iddiasıyla haklarında soruşturma açılmış askeri ve sivil personelinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var.

24 Eylül 2019 Salı 09:25
FETÖ operasyonu | Hedefte soru hırsızları var

FETÖ operasyonu | Hedefte soru hırsızları var

FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla çok sayıda asker ve polis hakkında açılan soruşturma kapsamında 20 ilde operasyon düzenleniyor. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yoğunlaşıyor.
FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen farklı rütbelerdeki 20 asker hakkında da gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda da FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 50 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.


FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edilen ve sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen 40 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 20 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE DE OPERASYON!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki askerlerin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 7'si halen aktif çalışan 20 değişik rütbelerde asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

KARA KUVVETLERİ'NDE GÖZALTILAR VAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilerek haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN 15 KOMİSER GÖZALTINA ALINDI 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana'da operasyon düzenlendi. Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Sözcü Gazetesi Davası; Karar duruşmasından karar çıkmadı
Sözcü Gazetesi Davası; Karar duruşmasından karar çıkmadı
Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı
Atilla Taş'ın Cem Özdemir isyanı
FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 
FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 
Rakamlarla FETÖ ihaneti, FETÖ kalkışması 3. yılında 
Rakamlarla FETÖ ihaneti, FETÖ kalkışması 3. yılında 
FETÖ'den alçak ihanet | Libya'da CIA adına ajanlığa soyundular
FETÖ'den alçak ihanet | Libya'da CIA adına ajanlığa soyundular
FETÖ aleyhine mesaj attı, belediye konserini iptal etti...
FETÖ aleyhine mesaj attı, belediye konserini iptal etti...
TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış
TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış
Parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'a FETÖ'den suç duyurusu
Parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'a FETÖ'den suç duyurusu
Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonSoru HırsızlığıKara Kuvvetleri KomutanlığıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da deprem| Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı
İstanbul'da deprem| Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı
Konya ve Gölcük şehitlerini bekliyor
Konya ve Gölcük şehitlerini bekliyor
Ceren Damar'ın katili şantajcı çıktı
Ceren Damar'ın katili şantajcı çıktı
Yollarda çakarlı magandalar dönemi bitiyor
Yollarda çakarlı magandalar dönemi bitiyor
Hava durumu | Serin ve yağmurlu günler geliyor
Hava durumu | Serin ve yağmurlu günler geliyor
Süslü kadınlar temiz bir çevre için birlikte çevirdi 
Süslü kadınlar temiz bir çevre için birlikte çevirdi 
Parkta spor yapan vatandaşlar karakolluk oldu
Parkta spor yapan vatandaşlar karakolluk oldu
Bugün hava nasıl olacak | Şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort