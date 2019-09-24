FETÖ operasyonu | Hedefte soru hırsızları var

FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla çok sayıda asker ve polis hakkında açılan soruşturma kapsamında 20 ilde operasyon düzenleniyor. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yoğunlaşıyor.

FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen farklı rütbelerdeki 20 asker hakkında da gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda da FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 50 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.



FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edilen ve sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen 40 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 20 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE DE OPERASYON!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki askerlerin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 7'si halen aktif çalışan 20 değişik rütbelerde asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

KARA KUVVETLERİ'NDE GÖZALTILAR VAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilerek haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN 15 KOMİSER GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana'da operasyon düzenlendi. Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.