Filiz Akdeniz 13 gündür kayıp, babası ödül koydu
Komşuya gidiyorum diyerek evden çıkan henüz 13 yaşındaki Filiz Akdeniz'den 13 gündür haber alınamıyor. Talihsiz baba Erdal Akdeniz, kızının bulunmasına yardım edeceklere 5 bin TL ödül vereceğini belirterek vatandaşların kendisine ulaşabileceği numarasını yayınladı.
Halen kızını aradığını ancak ulaşamadığını ifade eden Erdal Akdeniz, “Kızımı görüp polise veya bana ihbar ederek bulan olursa 5 bin TL ödül vereceğim. Görenlerin en yakın polise ve jandarmaya bildirmelerini veya 0 530 170 40 47 numarasına bildirmesini rica ediyorum” dedi