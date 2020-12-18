Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor

Sarıyer Belediyesi bünyesine kurulan 1 kişiden oluşan ekip bugüne kadar 10 bin 324 hane ve 14 bin 543 kişiyi denetledi.

18 Aralık 2020 Cuma 12:40
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor

Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor

Sarıyer Belediyesi bünyesine kurulan filyasyon ekibi, koronavirüs ile mücadeleye destek olmak için ev ev dolaşarak virüsün izini sürüyor. 21 kişiden oluşan ekip bugüne kadar 10 bin 324 hane ve 14 bin 543 kişiyi denetledi.

Koronavirüs ile mücadelenin en önemli basamağını filyasyon ekipleri oluşturuyor. Fakat vaka sayılarının her geçen gün artmasıyla onlar da hastalara ulaşmakta zorluk yaşıyor. Sarıyer Belediyesi bu yoğunluğu bir nebze de olsa azaltmak için kendi bünyesinde oluşturduğu 21 kişilik ekiple, filyasyon çalışanlarına destek veriyor. Sarıyer’in vaka sayısı en fazla olan 6 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediyesi Filyasyon ekibi, Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulamasıyla Covid-19 hastalarının ve temaslıların izini sürüyor, evlerine kadar gidip kontrol ediyor. İlçe kaymakamlığıyla organize bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşları ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurumlara yönlendiriyor. 24 Ekim’de başlayan çalışmalarda bugüne kadar 10 bin 324 hane, 14 bin 543 kişi denetlendi.

Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi
Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Karada ve denizde Cumhuriyet coşkusu
Karada ve denizde Cumhuriyet coşkusu
Sarıyer'den Azerbaycan'a dostluk eli
Sarıyer'den Azerbaycan'a dostluk eli
Başkan Genç itfaiyecileri ve eczacıları ziyaret etti
Başkan Genç itfaiyecileri ve eczacıları ziyaret etti
Sarıyerli muhtarlara çocuklar için eğitim
Sarıyerli muhtarlara çocuklar için eğitim
Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor
Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol takımına koronavirüs şoku
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol takımına koronavirüs şoku
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı
Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti
Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde
Koronavirüs'de vefatlarımız en yüksek düzeyde
Van'da deprem oldu | Doğu Anadolu 4.7 ile sallandı
Van'da deprem oldu | Doğu Anadolu 4.7 ile sallandı
Türkiye yıl sonunda 3 gün eve kapanacak
Türkiye yıl sonunda 3 gün eve kapanacak
CİMER'den o kadına cevap geldi | Boşuna zahmet etme
CİMER'den o kadına cevap geldi | Boşuna zahmet etme
İBB'den 245 hastaneye pandemi temizliği
İBB'den 245 hastaneye pandemi temizliği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim