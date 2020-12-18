Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor

Sarıyer Belediyesi bünyesine kurulan filyasyon ekibi, koronavirüs ile mücadeleye destek olmak için ev ev dolaşarak virüsün izini sürüyor. 21 kişiden oluşan ekip bugüne kadar 10 bin 324 hane ve 14 bin 543 kişiyi denetledi.

Koronavirüs ile mücadelenin en önemli basamağını filyasyon ekipleri oluşturuyor. Fakat vaka sayılarının her geçen gün artmasıyla onlar da hastalara ulaşmakta zorluk yaşıyor. Sarıyer Belediyesi bu yoğunluğu bir nebze de olsa azaltmak için kendi bünyesinde oluşturduğu 21 kişilik ekiple, filyasyon çalışanlarına destek veriyor. Sarıyer’in vaka sayısı en fazla olan 6 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediyesi Filyasyon ekibi, Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulamasıyla Covid-19 hastalarının ve temaslıların izini sürüyor, evlerine kadar gidip kontrol ediyor. İlçe kaymakamlığıyla organize bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşları ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurumlara yönlendiriyor. 24 Ekim’de başlayan çalışmalarda bugüne kadar 10 bin 324 hane, 14 bin 543 kişi denetlendi.