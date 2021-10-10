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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde saldırı, 2 şehidimiz var

Terör örgütlerine yönelik operasyonların ardından güvenliğin sağlandığı Fırat Kalkanı Bölgesi'nde zırhlı araca füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında iki özel harekat polisi şehit düştü.

10 Ekim 2021 Pazar 22:40
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde saldırı, 2 şehidimiz var

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde saldırı, 2 şehidimiz var

Suriye'nin Azez kentinde özel harekat polis ekiplerini taşıyan zırhlı araca füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında polis memuru Cihat Şahin şehit olurken 3 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN" 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldığı belirtilerek, "Saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ŞEHİT POLİS SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi’nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısında şehit polislerin 2’ye yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi’nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 11.10.2021 00:18
Anahtar Kelimeler:
SuriyeşehitSon Dakika
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